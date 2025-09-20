Un ocupante de una narcolancha ha muerto en la madrugada de este sábado y otro ha resultado herido después de que su embarcación chocase con otra de la Guardia Civil en las aguas del Estrecho de Gibraltar cerca de Algeciras (Cádiz).

La Benemérita ha confirmado que este suceso ha ocurrido durante una vigilancia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. En ese momento, una narcolancha navegaba cerca de Cala Arena, perteneciente al municipio de Algeciras. La nave estaba ocupada por un número indeterminado de personas y se encontraba cargada de hachís.

La narcolancha ha colisionado contra la embarcación Río Navia’ del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Como consecuencia del impacto ha fallecido uno de los ocupantes de la narcolancha, mientras que otro ha resultado herido, según ha indicado el instituto armado.

Narcolanchas en el Estrecho

El tránsito de narcolanchas en el Estrecho es un problema que ha venido denunciando la Fiscalía en sus memorias anuales. Este año, ha señalado que «Algeciras sufre una situación excepcional derivada de la actividad criminal relacionada con el puerto y de la peculiaridad geográfica que supone el Estrecho; tal es así que casi el 75% de los delitos enjuiciados en la Sección de la Audiencia Provincial de Cádiz es por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y contrabando».

Una de las peores situaciones se vivió después de que varios narcotraficantes embistieran y mataran a dos agentes en Barbate, (Cádiz) en febrero de 2024, en la entrada del puerto del municipio gaditano. La patrullera de los agentes Miguel Ángel González y David Pérez fue atacada por una narcolancha y ambos murieron. Otros dos agentes fueron heridos con lesiones de diversa gravedad.

En los momentos previos a la embestida mortal, los agentes ya vislumbraban la peligrosidad a la que se enfrentaban. En un vídeo grabado con una go-pro situada en la lancha de la Guardia Civil, se ve como claramente los agentes son conscientes de la gravedad del asunto y tratan de defenderse desde el agua. «Quillo saca el arma, vienen a por nosotros. Dispara al aire», grita uno de los guardias civiles en plena operación.

«Disparad, disparad, disparad coño, disparad al aire. Van a por nosotros. Quillo saca el arma. Sacad el arma, coño. Que viene», gritaron los agentes, sorprendidos tras una primera embestida.

A pesar de disparar al aire, los narcotraficantes arremetieron contra ellos con dureza una y otra vez. La embarcación policial fue golpeada con dureza por la parte de babor atravesándola y provocando la muerte de los dos agentes.