Algeciras, la ciudad gaditana en la que Malú pasó su infancia y que ahora comparte con su nuevo amor

Malú ya no se esconde. La exitosa cantante ha compartido su verano más especial con su pareja, Ángel Fernández, y su mayor orgullo, Lucía, la descendiente que tiene en común con Albert Rivera, ex político de la formación Ciudadanos. Arropada por ellos y por su madre, Pepi Benítez, la vocalista ha recorrido las playas de Cádiz y ha redescubierto rincones de esta tierra al lado de sus grandes pilares. Pese a que es una enamorada de toda Andalucía, siente predilección por Algeciras, la localidad donde se ha criado y que ha sido la cuna de su familia.

Procedente de una saga de artistas, Malú es hija de Pepe de Lucía y sobrina del renombrado guitarrista Paco de Lucía. Por eso no es de extrañar que se haya convertido en una de las vocalistas más reconocidas de nuestro país. Pero cuando se baja del escenario y viaja a su lugar de paz, la intérprete de Vuelvo a verte es una más y disfruta de ratos distendidos llevando a cabo planes de ocio junto a sus amistades de siempre. Ahora, que se encuentra experimentando de nuevo el amor al lado del técnico de producción y sonido, no ha dudado en enseñarle los amplios arenales que ofrece la costa gaditana, donde ha crecido. En Algeciras ha encontrado su refugio, su hogar y, en definitiva, la tierra a la que volver, ya que allí vivió una infancia «feliz, libre y alegre». Unas vivencias que, a todas luces, querrá que disfrute de igual manera su hija, Lucía, y que ya comparte con su compañero de vida.

Así es Algeciras, el paraíso de Malú

La ciudad de Algeciras está situada en un estratégico enclave del litoral andaluz. Junto a Los Barrios, La Línea de la Concepción, San Roque, Tarifa, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo conforma la mancomunidad del Campo de Gibraltar. Sus costas están bañadas por una bahía que recibe aguas del estrecho, donde confluyen el mar Mediterráneo y el océano Atlántico.

Su territorio se extiende en 85,9 kilómetros cuadrados y, tal y como recogió el INE en el año 2024, cuenta con 124.978 habitantes. Sus puntos más emblemáticos son la Plaza Alta, situada en el corazón de la ciudad, los barrios San Isidro y La Caridad, el Parque María Cristina y el monumento a Paco de Lucía. Este último será, a todas luces, uno de los espacios favoritos de Malú, ya que rinde homenaje a la trayectoria de su tío paterno, todo un maestro del flamenco.

¿Quién es Ángel Fernández?

Ángel Fernández, o ‘El turco’, como lo ha apodado la propia Malú, es un técnico de producción que desarrolla su trayectoria laboral en la empresa Riff Producciones, donde se encarga de asegurar que todos los medios técnicos y logísticos funcionen a la perfección. Es precisamente esta entidad la que organiza el grueso de los conciertos de Malú y, por lo tanto, han sido sus compromisos laborales los que los han unido.

Todo se remonta a los inicios del proyecto musical A Todo Sí Tour – 25 años de Aprendiz, que llevó a Malú a viajar por toda la geografía española y también por algunos lugares de Latinoamérica. En el transcurso de la gira, Álex y Malú se hicieron muy amigos y fuentes cercanas a la pareja afirman que se convirtieron en dos personas «inseparables». Lo que comenzó siendo una «amistad especial» ha terminado siendo un sólido noviazgo que se descubrió a finales del pasado año. Prueba de ello es que la artista ha unido los planes que hace con su nueva ilusión con los que disfruta con su hija. Algo que deja patente la confianza y la seguridad que ha depositado la cantante en Rodríguez, con quien confía que su relación prospere y se mantenga.