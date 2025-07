Malú da portazo a las críticas y calla bocas con su selfie más natural: "Mi nuevo rostro"

En los últimos días, Malú ha sido el centro de una inesperada polémica en redes sociales. La reconocida cantante española, con una trayectoria consolidada y millones de seguidores, compartió con entusiasmo algunas imágenes de sus vacaciones familiares en Lanzarote. Las fotos, que pretendían ser un recuerdo alegre de días de descanso, risas y momentos entrañables con su círculo más cercano, terminaron generando un debate viral sobre su aspecto físico. Especialmente, un selfie desató una oleada de comentarios en los que muchos usuarios afirmaban verla «irreconocible» y apuntaban a un supuesto cambio en su rostro. «¡Días maravillosos de desconexión! He comido, he reído, he bailado, he disfrutado de mi familia, he descansado, los más peques no han parado ni un minuto… ¡Han sido días muy felices para todos!», escribió la artista junto a su fotografía.

La avalancha de reacciones no tardó en dividir opiniones. Algunos usuarios insinuaron que Malú se había sometido a retoques estéticos, mientras otros defendían que su rostro simplemente se veía distinto por factores como la iluminación, el ángulo o la ausencia de maquillaje. En medio de esta controversia no buscada, la cantante optó por el silencio durante unos días, dejando que la conversación se desarrollara sin intervenir directamente. Sin embargo, ahora ha decidido hablar, y lo ha hecho a su estilo: con humor y naturalidad.

A través de sus redes sociales, Malú ha publicado una nueva fotografía acompañada de un mensaje irónico y desenfadado: «¡Mi nuevo rostro! o el viejo… o el de siempre… ya no lo sé…». Con estas palabras, la intérprete de Aprendiz y Blanco y Negro zanja la polémica, dejando claro que no da importancia a los comentarios ajenos sobre su imagen. En lugar de justificarse o responder con dureza, ha optado por la autenticidad, compartiendo una imagen sin maquillaje, donde se le puede ver tal como es, con sus pecas, arrugas y ojeras visibles.

Esta respuesta, lejos de provocar nuevas críticas, ha sido recibida con entusiasmo por sus fans y amigos. Compañeros del mundo del espectáculo como Paula Echevarría y Luis Fonsi han mostrado su apoyo con «me gusta», mientras que figuras como Marisa Jara han comentado con cariño: «El mismo de siempre, guapa y natural como los berberechos». A estos gestos se suman los mensajes del público, llenos de admiración y afecto: «Estás preciosísima siempre», «Ni caso…la que es guapa, es guapa» o «El mismo rostro que amamos tanto». Este respaldo masivo refleja no solo el respeto que genera como artista, sino también el cariño genuino que despierta en quienes la siguen.

