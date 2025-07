Raquel Mosquera ha reaparecido en redes sociales visiblemente cambiada. La viuda de Pedro Carrasco lleva toda una vida dedicándose a la belleza e incluso tiene un centro de belleza. La ex concursante de Supervivientes siempre se ha preocupado por su aspecto y, a excepción de su paso por el reality que se graba en Honduras en condiciones extremas, siempre ha procurado mostrar en televisión una imagen cuidada, aunque en ese momento no atravesara un buen momento personal. Desde que aterrizase en las páginas del papel couché en los años 90 por su relación con el padre de Rocío Carrasco, la peluquera ha sorprendido en varias ocasiones por sus cambios de look. Sin embargo, sus últimas publicaciones en redes sociales han sido muy comentadas ya que lejos de reflejar el paso de los años, parece que ha rejuvenecido considerablemente. ¿Ha vuelto a pasar por un quirófano para una operación estética o se aplica filtros en redes sociales?

Sus últimas imágenes, a debate

Raquel Mosquera se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida a sus 55 años. Prueba de ello son los mensajes que comparte en su perfil social, que están cargados de positividad. Estos textos, por lo general, están acompañados por posados de la archienemiga de Rocío Carrasco. Unas fotos que están en el punto de mira.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raquel Mosquera (@raquelmosqueram)

Desde que las redes sociales comenzaran a despegar, su éxito vino de la mano de las aplicaciones de filtros y retoques. A comienzos de los 2000 fue un arma muy poderosa ya que estas herramientas al alcance de todos son más sencillas, por ejemplo, que el Photoshop. Tras ello se puso un debate sobre la mesa sobre en qué medida estas aplicaciones distorsionaban la realidad e incluso en qué medida podían hacer daño a la propia persona, que físicamente soñaba con ser otra. Tamara Falcó, Vicky Martín Berrocal o Marta López son algunas de las famosas que han sido ‘pilladas’ usando este tipo de retoques en sus imágenes.

Precisamente, los seguidores de Mosquera se han percatado que los selfies que comparte en su red social nada se ajustan a la realidad con su aspecto físico. «¿Un filtro más y te conviertes en un ser de luz?» o «Deja de ponerte filtros, que no pareces tu», «Raquel, te pasaste con el filtro.

Sus retoques estéticos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raquel Mosquera (@raquelmosqueram)

Estos ‘retoques’ falseados en redes sociales con pestañas postizas o incluso unos labios mucho más marcados, nada tienen que ver con las operaciones a las que se ha sometido la peluquera. Abiertamente y a lo largo de su vida, siempre ha defendido que los complejos se pueden mejorar a golpe de bisturí. De hecho, ha pasado por quirófano hasta en tres ocasiones. La más llamativa de ellas fue en 2018 tras su paso por Supervivientes. La viuda de Pedro Carrasco se sometió a una liposucción combinada con una abdominoplastia tras perder 17 kilos en el reality. Además, explicó que la razón era por mejorar su condición física tras pasar por dos cesáreas.