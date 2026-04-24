Colas en Lidl a partir de hoy, 24 de abril, por la mesa colgante para desayunar en tu balcón que no ocupa espacio

Ahora que llega el buen tiempo de verdad, no hace falta tener una terraza enorme para disfrutar del desayuno al aire libre. Basta con una barandilla, un poco de sol y una superficie donde apoyar el café. Y es que la mayoría sólo disponen de un pequeño balcón, pero como decimos, eso no impide que podamos desayunar en este espacio y todo gracias al producto que llega ahora a Lidl y que no es otro, que una mesa colgante para balcón, un modelo que ya había funcionado muy bien en su tienda online y que desde hoy viernes 24 de abril, también puede encontrarse en establecimientos físicos por 14,99 euros.

La idea de esta mesa colgante de Lidl no es nueva, pero sí está muy bien resuelta. En muchos pisos urbanos el balcón apenas tiene uso porque en cuanto colocas unas macetas ya todo el espacio está ocupado. Por ello, nos quedamos con las ganas de tomar un café o incluso algo más, porque pensamos que una mesa no nos va a caber. Pero aquí es donde entra esta propuesta de la marca Livarno, pensada para aprovechar el espacio sin invadirlo. No tiene patas, no necesita tornillos en la pared y no exige montaje complicado, sino que se cuelga directamente de la barandilla y, cuando no se usa, se pliega hacia abajo. Esa simplicidad es precisamente lo que la hace interesante y lo que al final, va a hacer que muchos corran hoy a Lidl a por su mesa.

La mesa colgante para el balcón que provoca colas en Lidl

La estructura de esta mesa colgante de Lidl está diseñada para fijarse a barandillas de hasta 7 centímetros de grosor. Se apoya, se ajusta y queda firme sin necesidad de herramientas. No hace falta taladro ni instalación permanente, algo que agradecen quienes viven de alquiler o simplemente no quieren hacer modificaciones en casa.

La superficie útil mide aproximadamente 60 centímetros de largo por 40 de ancho. No es una mesa para muchas personas, pero es que tampoco pretende serlo, sirve para un par de tazas de café, un pequeño desayuno, un libro o incluso el portátil si apetece trabajar un rato al aire libre. En balcones estrechos, esa medida encaja mejor que cualquier mesa convencional.

Lo interesante es que, al terminar de usarla, se pliega y prácticamente desaparece. El suelo queda despejado y el balcón vuelve a su estado original. No estorba, no obliga a mover sillas constantemente ni a reorganizar el espacio cada vez.

Ajustable y preparada para estar fuera todo el año

Otro detalle que suma puntos es que la mesa puede regularse en tres alturas distintas. Esto permite adaptarla según el tipo de asiento que se utilice, desde una silla baja hasta un taburete algo más alto. No es un simple tablero fijo, sino un elemento que se ajusta a la rutina diaria.

En cuanto a los materiales, combina un tablero de MDF con acabado en melamina y un marco de acero con recubrimiento en polvo. Esa combinación está pensada para soportar la intemperie sin deteriorarse fácilmente. No es un mueble delicado de interior, sino una pieza preparada para estar en exterior, expuesta al sol o a la humedad.

La carga máxima recomendada es de 20 kilos, más que suficiente para el uso doméstico habitual. No está diseñada para soportar grandes pesos, pero sí para el día a día: desayuno, aperitivo o una cena ligera al aire libre. Además, con un peso aproximado de 2,9 kilos, se manipula con facilidad pero mantiene estabilidad una vez colocada correctamente.

Una solución lógica para pisos urbanos

El atractivo de esta mesa no está sólo en el precio, que también. Está en la respuesta que ofrece a un problema habitual. En muchas ciudades, los balcones son pequeños y estrechos. Colocar una mesa tradicional implica perder movilidad o directamente renunciar a ella. Con este sistema colgante, el suelo queda libre y el espacio se aprovecha mejor. No invade el balcón, lo complementa. Es el tipo de producto que encaja especialmente bien en viviendas donde cada metro cuadrado cuenta y donde cualquier solución que no reste espacio se valora el doble.

Además, su diseño sencillo en color negro facilita que combine con distintos estilos de mobiliario exterior sin llamar demasiado la atención. No pretende ser un elemento decorativo protagonista, sino práctico.

En definitiva, y después de su buena acogida online, Lidl ha decidido llevarla también a sus tiendas físicas a partir de hoy. Como suele ocurrir con los artículos de su bazar, la disponibilidad puede variar según el establecimiento y las unidades disponibles. El precio de 14,99 euros la sitúa en una franja muy competitiva frente a otras soluciones de exterior que suelen multiplicar esa cifra. Y aunque no sustituye a una terraza amplia, sí cambia la manera de utilizar un balcón pequeño y nos permite disfrutar, aunque sea un poco, de un desayuno al aire libre.