Si Cayetana levantara la cabeza: la Policía entra en el Palacio de Liria

El pasado 5 de este mes de febrero, la Policía Nacional se presentó en el Palacio de Liria para recuperar unos cuadros en posesión de la Casa y que constaban como desaparecidos: El de La Chata, pintado en 1908 por Sorolla y que perteneció a la extinta Sociedad Española de Amigos del Arte. Y también otros dos de Moreno Carboero inscritos ilegalmente como Patrimonio Dotacional de la Fundación Casa de Alba.

El cuadro de La Chata fue encontrado en 2017 en un desván del Palacio de Liria, donde lo habían depositado en 1973, y figuró en la exposición La Moda en la Casa de Alba en octubre de 2023 a marzo de 2024. Fue entonces cuando la existencia de la obra de Sorolla fue reconocida por un experto que, al parecer, denunció dónde se encontraba, demostrando que no había ocultación y por eso se había expuesto en Liria. Pero, al parecer, se comenzó a investigar.

Aunque Luis Martínez de Irujo, el primer duque consorte, formó parte de la sociedad, ni la Casa de Alba ni la Policía saben detallar en qué momento los miembros de la entidad abandonaron la Finca de la Moncloa, sede de la sociedad. Tampoco el destino del cuadro de Sorolla y los otros de Moreno Carbonero. ¿Fueran custodiados en el Palacio de Liria por orden del duque consorte?

Una importante labor de investigación averiguó dónde se encontraba La Chata y los otros dos de Alfonso XIII y Eduardo Dato, aunque el cuadro de Sorolla estaba inscrito como Patrimonio Dotacional de la Fundación Casa de Alba. Dado que la documentación demostraba claramente el origen de la obra, la Casa de Alba lo puso a disposición del Ministerio de Cultura y de manera inequívoca e irreversible, optando por la total colaboración con el legítimo propietario del cuadro. Como fruto de estas investigaciones, la Brigada de Patrimonio de la Policía Nacional se personó en el Palacio de Liria a recoger las obras que ya estaban en un camión al que acompañó la policía hasta su nuevo destino, ¿el Ministerio de Cultura? por lo que no hubo ningún registro en Liria.

Que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que se encontraba en Valencia, felicitara a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la recuperación del cuadro de Sorolla, que, aparentemente, se realizó con la «normalidad» descrita, pone un signo de interrogación sobre el tema.

No está claro

Sin ánimo de polémica y solo informativamente, recordamos aquí y ahora los motivos por los que se justifica y es obligada la presencia de la Policía Nacional: sólo puede actuar y sólo acceder a un domicilio si tiene una orden judicial o si existe una situación de flagrante delito o por necesidad extrema (incendio). Otro posible motivo de la presencia de la Policía en tu casa puede ser porque si se escuchan gritos de auxilio, entiende que se está cometiendo un delito. En ese momento, la Policía está autorizada a entrar en el domicilio. La orden de allanamiento debe ser mostrada a las personas presentes en la propiedad.

Importante: la policía que realice una entrada ilegal podrá enfrentarse a un delito de allanamiento de morada. Y si la Policía se presenta en tu casa, puedes solicitar la presencia de tu abogado.

Al parecer, nada de lo expuesto se produjo en el Palacio de Liria para la presencia policial. Al menos que la Policía comenzara a investigar después de recibir información de la presencia del retrato de Isabel de Borbón y Borbón La Chata pintado por Joaquín Sorolla en 1908, inscrito como Patrimonio Dotacional a la Fundación Casa de Alba.

Dicen que la familia lo encontró en 2017 en un desván del Palacio, procediendo a su restauración, y se manifestó, ante notario, como patrimonio dotacional de la Fundación Casa de Alba. Se ignoraba que fuera de titularidad estatal y desde entonces ha figurado en numerosas exposiciones, por lo que «no había ocultación». Por todo ello, me parece excesiva e injustificable la presencia policial y la actitud del ministro de Cultura.

Chsss…

¡No me lo puedo creer! Agatha Ruiz de la Prada, la famosa y exquisita diseñadora, ha puesto toda su rica y sensible imaginación con el fin de diseñar… ¡preservativos! para parejas gays. Sin comentarios porque, si lo hago, sería peor.

Un colchón tirado en el suelo, un ataúd y un espejo son los objetos con los que la actriz se va a encerrar en un local en el madrileño barrio de Huertas.

Los padres del famoso presentador recuperan en Italia una talla del siglo XV robada en 1979 en la localidad palentina de Astudilla que iba a ser subastada. ¡Enhorabuena!

El famoso jugador justifica su separación porque, aunque se quieren mucho, no se entienden.

El ex torero está molesto por la filtración de su romance con la empresaria junto a quien viajó el pasado fin de semana a Dubai.

Reconoce que la petición de mano fue un poco extraña. Aunque tenía comprado el anillo desde hacía meses, no encontraba el momento adecuado. Al final, lo envolvió en un montón de bolsas que llevaba colgadas su perro.

Tras doce años de casados, dice que «en casa soy un desastre, pero ella es como una atleta olímpica».

Ábalos y Koldo se niegan a ser trasladados desde la cárcel al Tribunal Supremo por la dureza de los furgones blindados «diseñados para la seguridad y no para la comodidad».

«No es fácil acercarse a mí. Tengo todas las armas para boicotear a cualquier hombre que se me acerque», ha reconocido la bellísima reinona, actriz de 50 años.

«Prometí donar la mitad de mi patrimonio. Después lo aumenté al 70 por ciento. Espero que anime a muchos a dejar de acumular dinero y empezar a hacer algo significativo con él», ha declarado el famoso filántropo.