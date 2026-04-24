La Brigada Provincial de Información del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid ha elaborado un informe —incorporado a un sumario que instruye desde 2025 el Juzgado de Instrucción número 3 de Móstoles— en el que constata que el perfil de la red social X @PabloIglesias, con 2,5 millones de seguidores, publicó y amplificó contenido que identificaba plenamente a un abogado por su nombre y apellidos, vinculándolo a una campaña que los investigadores policiales califican de acoso y discriminación ideológica.

El informe, de 39 páginas y consultado por OKDIARIO, lleva por asunto: «Dando contestación en relación a la querella presentada por el Sr. Liberal». El querellante es un abogado que opera en redes bajo el seudónimo @SrLiberal.

El documento policial reconstruye una secuencia de publicaciones que arrancó el 10 de abril de 2025. Ese día, el perfil de un colaborador de Pablo Iglesias llamado Román Cuesta publicó en X una fotografía del querellante acompañada del texto que lo calificaba de «abogado fascista» y «traficante de odio».

Ese mismo día, Diario Red publicó un artículo con el título «J. S., el abogado fascista que se esconde tras la cuenta @SrLiberal», que el informe describe como un «relato estigmatizante» que «revela el nombre y apellidos del denunciante, fotografías personales que favorecen su perfecta identificación y su condición laboral de letrado».

También ese 10 de abril de 2025, a las 9:49 de la mañana, el perfil @PabloIglesias retuiteó ese artículo del Diario Red con el título: «No se pierdan esta investigación de Román Cuesta». La publicación alcanzó 27.700 visualizaciones.

El informe policial señala que el alcance de 2,5 millones de seguidores del perfil «incrementa significativamente el alcance del mensaje y contribuye a amplificar el hostigamiento digital, facilitando que el señalamiento llegue a un público mucho más amplio».

El 8 de mayo de 2025, el mismo perfil @PabloIglesias publicó un artículo del Diario Red titulado «Viaje a los ultras destapados y retratados en Diario Red», en cuyo título dice: «Tremendo trabajo de Román Cuesta y Alejandro Plana en Diario Red desenmascarando ultraderechistas durante estos meses». La publicación fue reposteada 788 veces y acumuló 1.400 me gustas.

Extracto del informe de la Policía sobre la red de acoso de Pablo Iglesias.

La instrucción policial analiza el impacto de ambas publicaciones y concluye que «utiliza los términos fascista y ‘ultraderechista como una etiqueta de exclusión social produciéndose una estigmatización totalizante», y que «este contexto multiplica el impacto del mensaje, facilita su viralización mediante interacciones de terceros y aumenta el riesgo de señalamiento, estigmatización y hostigamiento».

Informe fiscal y acusación nueva

La fiscal de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía de Área de Móstoles-Fuenlabrada ha emitido su propio informe con fecha 10 de abril de 2026. En él considera que hay que abrir otro caso por los hechos sufridos por la tuitera @MuyMona a la que también expusieron con nombre, apellidos y fotografías.

Esa internauta pedía personarse en las mismas diligencias, pero la fiscal aprecia que los hechos «podrían ser constitutivos, entre otros, de un delito de revelación de secretos tipificado en el Código Penal», por lo que interesa la apertura de diligencias previas independientes.

La magistrada María Inmaculada González Cervera ha asumido el criterio fiscal en su providencia del 16 de abril de 2026, acordando que «dedúzcase testimonio del procedimiento y remítase a este juzgado por un delito de revelación de secretos del Código Penal».

El informe policial documenta también la participación de Isidro Román Cuesta, quien intervino en el programa Mañaneros 360 de La 1 el 8 de mayo de 2025 en un debate titulado «Polémica: ¿fin del anonimato en redes?», así como en un programa de YouTube del canal Pandemia Digital —dirigido por Julián Macías Tovar, ex jefe de redes sociales de Podemos. bajo el lema «Destapando trolls ultraderechistas con Román Cuesta emitido en mayo de 2025 con una duración de 45 minutos. En ese programa, el informe recoge que Román Cuesta describió a @SrLiberal como una cuenta que «fue una de las que participó en ese acoso» y que «era una cuenta que había que desmontar».

El conjunto de publicaciones documentadas —incluyendo vídeos generados con inteligencia artificial que el informe policial describe como dotados de «claros factores de motivación discriminatoria indirecta»— ha generado amenazas directas contra el querellante.

El informe recoge que el perfil @ratcomp_i90, ya suspendido, le escribió: «Hay que empezar, llenando las cunetas contigo, y con tu sucia familia».

En próximas fechas el abogado afectado comparecerá a declarar en el juzgado de Móstoles. Pero la causa que llegó a ese tribunal como una querella por acoso en un canal de Telegram con 182 suscriptores ha crecido hasta involucrar a la Guardia Civil, al Cuerpo Nacional de Policía, a la Fiscalía especializada en delitos de odio y, según la documentación policial incorporada al procedimiento, al ex líder de Podemos y ex vicepresidente segundo del Gobierno de España. En el derecho, un solo retuit puede recorrer un largo camino.