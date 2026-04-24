Netanyahu anuncia que tuvo cáncer de próstata: «Gracias a Dios, ya quedó atrás»

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha revelado este viernes que, en un análisis médico anual, le diagnosticaron un cáncer de próstata, pero que ya está curado. «Hoy se ha publicado mi informe médico anual. Solicité que se retrasara su publicación dos meses para que no saliera a la luz en plena guerra, con el fin de evitar que el régimen terrorista iraní difundiera aún más propaganda falsa contra Israel», ha declarado en un comunicado a través de sus redes sociales.

El dirigente hebreo ha manifestado que tuvo un problema médico menor con la próstata, pero que fue tratado por completo. «Gracias a Dios, ya quedó atrás», ha dicho.

Netanyahu ha afirmado que hace un año y medio se sometió a una cirugía exitosa para extirpar un tumor benigno de próstata agrandado y que, durante su último control médico, «se descubrió una pequeña mancha de menos de un centímetro en la próstata».

«Tras el examen, resultó ser un tumor maligno en una fase muy temprana, sin propagación ni metástasis de ningún tipo», ha dicho Netanyahu.

El primer ministro ha asegurado que se sometió a un «tratamiento específico» que eliminó el problema y no dejó rastro del mismo.

Neyanyahu ha explicado que los médicos le dijeron que es un problema común en hombres de su edad y que podía someterse a un tratamiento o vivir con ello y hacerle un simple seguimiento. «Ya me conocen. Cuando me dan información oportuna sobre un peligro potencial, quiero tratarlo de inmediato. Esto es cierto a nivel nacional y también a nivel personal. Eso es lo que hice», ha dicho, añadiendo que se sometió a un tratamiento focalizado que eliminó el problema y no dejó rastro de él.

«Asistí a unas pocas sesiones cortas de tratamiento, leí un libro, y continué trabajando. La mancha desapareció por completo. Baruj Hashem (Bendito sea Dios), vencí esto también. Me gustaría agradecer a los médicos y al maravilloso equipo médico del Hospital Hadassah en Jerusalén», ha manifestado.

El primer ministro israelí ha terminado su mensaje lanzando una petición a todos los ciudadanos de su país: «Cuiden su salud. Háganselos, y escuchen las indicaciones de los médicos. Y de aquí, en vísperas del Shabat, rezo por la paz de nuestros heridos en cuerpo y alma, y les envío un abrazo cálido y una pronta recuperación en su nombre».