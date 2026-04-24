El PSOE de Castellón abre su sede para asesorar a los inmigrantes ilegales sobre la regularización masiva

El PSOE se ha lanzado, ya indisimuladamente, a la caza del voto de los afectados por la regularización masiva impulsada por el Gobierno. En concreto, los socialistas de Castellón han abierto la Casa del Pueblo, la sede del propio partido, para lo que denominan «asesoramiento gratuito de personas interesadas en la regularización migratoria».

Los socialistas se escudan en que se trata de una medida «contra los bulos de la derecha y la ultraderecha», tal como lo presentan en sus propias redes sociales, con lo que, de paso que anuncian el asesoramiento para regularización de los inmigrantes ilegales, cargan y señalan a sus oponentes políticos.

La publicación del PSOE de Castellón incluye un enlace en el que indica claramente el tiempo que dedican a cada inmigrante y que evidencia que se trata de citas exprés: «Citas de cinco minutos». En el citado enlace, los solicitantes pueden elegir el día y la hora a la que acudirán: «Si tienes dudas y necesitas ayuda, pide cita (…) para recibir asistencia de lunes a viernes (9 a 19 h).

El anuncio efectuado por PSOE de Castellón está precedido de otro anterior en el que los socialistas erigen su propia sede como «punto de información y asesoramiento proceso regularización extranjería», según han publicado, también, en su perfil de Facebook.

Se da la circunstancia de que el mismo día en que se abrió el proceso de regularización masiva de inmigrantes ilegales, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, denunció que ayuntamientos socialistas del entorno de la tercera ciudad de España estaban derivando a esos inmigrantes al consistorio de la capital de la Comunidad Valenciana para efectuar la tramitación, tal como entonces publicó OKDIARIO.

Sin embargo, ahora sucede lo contrario: los socialistas sí llaman a su sede en Castellón, donde el partido es claramente identificable y no corren peligro de perder votos, sino de ganarlos, a esos mismos inmigrantes para erigirse en su faro informativo a la hora de efectuar el proceso de regularización.

Así, mientras los ayuntamientos españoles se las ven y se las desean para atender la avalancha de inmigrantes en busca de acogerse a la regularización masiva, sin la seguridad de que el Ejecutivo central les compensará por los gastos que les está produciendo, que en el caso del Ayuntamiento de Valencia se eleva a un millón de euros y la necesidad de contratación de un refuerzo de personal de 40 personas, y con el Gobierno justificando ahora la polémica regularización masiva de inmigrantes ilegales, vía decreto, sin pasar por las Cortes, con el argumento de que España es destino de refugiados del «cambio climático», los socialistas han iniciado, en paralelo, su particular campaña para atraer a esos mismos inmigrantes, abriendo su sede en Castellón.