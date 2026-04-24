El director de La Razón, Francisco Marhuenda, ha presentado este viernes en Madrid su primera exposición pictórica, titulada Centro. Con esta, el renombrado periodista marca el inicio de su trayectoria pública en el ámbito del arte contemporáneo.

A lo largo de esta exposición y ante los medios, Marhuenda ha dado a conocer por primera vez su faceta más desconocida: la artística. Con una sólida carrera como director de La Razón, catedrático, académico y analista político, Marhuenda ha dado un paso significativo al abrir al público una práctica artística desarrollada hasta ahora en el ámbito privado.

Esta transición se ha materializado en una propuesta plástica coherente y reconocible, centrada en la abstracción geométrica como lenguaje visual.

La exposición Centro consta de una treintena de obras seleccionadas de entre el casi centenar de piezas que el periodista ha pintado en los últimos dos años, reflejo de un proceso creativo intenso y sostenido en el tiempo.

«Yo, lo que hago sobre una idea, voy desarrollando distintas figuras geométricas y buscando un equilibrio y una armonía de colores», explica Marhuenda a OKDIARIO.

Y añade que la inteligencia artificial no podrá acabar con el arte producido por el ser humano: «Ahora tenemos la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial te puede hacer un cuadro perfecto. Lo que no te puede hacer es un cuadro perfecto, imperfecto, aunque parezca una contradicción, donde se ve que es el ser humano».

Marhuenda ha confesado que encuentra tiempo para pintar durante las noches, momento que utiliza para reflexionar «sobre lo que ha aprendido durante el día». También ha confesado que en su ámbito laboral no pinta y que en ninguno de sus despachos tiene un caballete para pintar, sino que lo hace en la intimidad de su casa y siempre de noche.

En estas obras, el círculo ha estructurado composiciones basadas en capas cromáticas de gran intensidad. Rojos, verdes, naranjas y azules se han organizado en campos definidos que generan profundidad y tensión, en un equilibrio entre orden formal y expresividad.

Marhuenda presenta su primera exposición

Junto a estas piezas, otras obras han introducido una mayor dinámica compositiva, con líneas quebradas y recorridos angulosos que han desplazado el foco del centro y han abierto nuevas posibilidades de lectura. El contraste entre fondos neutros y formas geométricas ha reforzado la presencia de los elementos principales, aportando una dimensión casi arquitectónica al conjunto.

«La pintura ha sido siempre un espacio de libertad personal, ajeno a lo público. Dar este paso ha supuesto ordenar ese lenguaje y compartirlo», ha señalado Marhuenda durante su encuentro con los medios y compañeros de profesión. «Trabajo desde la disciplina, pero también desde la intuición; la geometría me permite estructurar, pero el color introduce la emoción», ha explicado.

Su marchante, Carol Sepúlveda, ha destacado el carácter singular

de esta incorporación al panorama artístico: «Es poco habitual encontrar a un artista emergente con una obra tan construida y, al mismo tiempo, con una trayectoria vital tan consolidada fuera del arte. Esa combinación aporta una mirada distinta».

Sepúlveda ha subrayado además que «Marhuenda irrumpe en el circuito

con 65 años, algo que rompe ciertos códigos del mercado, pero lo hace con una propuesta sólida, coherente y con una clara vocación de continuidad».

La obra de Marhuenda se sitúa en un espacio intermedio entre la abstracción geométrica clásica y una reinterpretación contemporánea más libre, donde la precisión ha convivido con la intuición en el uso del color. Su incorporación al circuito artístico ha supuesto una entrada poco habitual en el panorama actual: la de una figura consolidada en otros ámbitos que irrumpe con una propuesta estructurada y reconocible.