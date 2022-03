El director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda, ha ingresado en la Real Academia de Doctores de España, adscrito a la sección de Humanidades. Su discurso ha versado sobre la libertad de expresión.

Tras un riguroso minuto de silencio como homenaje al número de fallecidos por a invasión rusa de Ucrania y tras la liturgia inicial del acto, el ya oficialmente reconocido como Doctor, iniciaba su discurso de ingreso con una mención especial al doctor Emilio de Diego García, presidente de la Sección de Humanidad y principal artífice del nombramiento. «En este capítulo de agradecimientos quiero referirme especialmente al doctor Emilio de Diego García, presidente de la Sección de Humanidades, que acogió con afecto mi ilusión de incorporarme a esta corporación e impulsó el procedimiento que nos ha conducido a esta solemne ceremonia. Su apoyo ha sido fundamental. Lo mismo tengo que expresar a todos los miembros de la Sección de Humanidades».

Francisco Marhuenda expresó, asimismo, que le resultaba «difícil, a la vez que emocionante, incluir a todos aquellos que han tenido un papel muy importante en mi vida personal y profesional, permitiendo que pudiera alcanzar, con esfuerzo y sacrificios, el alto honor que ustedes me han otorgado. La primera referencia es obligada a mi familia». Y recordó, también «a los buenos compañeros que he encontrado, tanto en los medios de comunicación con los que he trabajado o en las universidades Rey Juan Carlos, CEU San Pablo o Autónoma de Barcelona, donde presto o he prestado mis servicios como docente. A todos ellos mi más profundo agradecimiento», señaló Marhuenda.

A modo de anécdota, relató una vez en la que, acompañado de una dosis considerable de desesperación, tuvo que buscar una cabina telefónica para narrar de forma apresurada la crónica del atentado en Hipercor para que saliera publicada en «ABC».

Múltiples figuras de mundo académico y de la política arroparon a Marhuenda este miércoles, entre ellas, Adolfo Suárez Illana; el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; el actual presidente del Tribunal Constitucional Pedro González-Trevijano; María Eugenia Carballedo, presidenta de la Asamblea de Madrid; Antonio Fernández de Buján, académico de Jurisprudencia y Catedrático de Derecho Romano; Juan José González Rivas, magistrado del Tribunal Constitucional entre 2012 y 2021 y presidente del mismo entre 2017 y 20121; los académicos de jurisprudencia Pedro Crespo de Lara y Juan Carlos Domínguez Nafría; Ramón Tamames, académico de Ciencias Morales; la hipercromática Ágatha Ruiz de la Prada; Jesús Manuel Sánchez Cabrera, alcalde de Ávila; Lydia Jiménez y María del Rosario Sáez Yuguero, presidenta y rectora de la UCAV respectivamente.

Marhuenda tómo posesión del cargo como Académico de Número, Medalla nº 22 (coincidente también en términos numéricos con el año presente, 2022) y pasaba así a incorporarse a las tareas de la histórica institución cuya naturaleza multidisciplinar aborda ámbitos culturales y profesionales de índole general en el trabajo concreto de cada una de sus secciones, las cuales van desde disciplinas como la Teología, las Humanidades, el Derecho, la Medicina, las Ciencias Experimentales o las Ciencias Políticas hasta la Economía, la Ingeniería, la Arquitectura o las Bellas Artes, por citar solo algunas de las áreas destacadas.