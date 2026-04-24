Muere un turista alemán de 56 años en la playa de Cala Mendia, en Manacor

Tragedia en las playas de Mallorca. Un turista alemán de 56 años ha muerto este viernes en aguas de Cala Mendia, Manacor. Otra persona ha resultado herida grave.

Según ha informado el SAMU 061, sobre las 14.40 horas se ha recibido el aviso de que varias personas tenían dificultad para salir del agua en la playa de esta localidad manacorina.

Uno de ellos ha entrado en parada cardiorrespiratoria y los socorristas han comenzado a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Hasta el lugar se han desplazado tres ambulancias y los sanitarios han continuado sin éxito con las maniobras al paciente más afectado, que ha fallecido en el lugar, recoge la agencia Europa Press.

La segunda persona herida ha sido asistida, estabilizada y trasladada al Hospital de Llevant en estado grave.