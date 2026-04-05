Ocupación exprés en Manacor: sellan una parcela, entran en un chalet y acaban detenidos por la Policía

Escenas de auténtico estupor y tensión se vivieron en una tranquila zona residencial de Manacor cuando varios vecinos, incapaces de creer lo que estaban presenciando, alertaron a las autoridades: una vivienda ocupada ilegalmente a plena luz del día.

Lo que parecía una jornada cualquiera se transformó en un episodio digno de película cuando, según testigos, varios individuos comenzaron a manipular el acceso a una parcela privada, sellándolo con tablones como si pretendieran borrar cualquier rastro de entrada. La maniobra, ejecutada con sorprendente rapidez, levantó inmediatamente las sospechas de los residentes, quienes no dudaron en llamar al 091.

En cuestión de minutos, con suma celeridad, varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de Manacor se desplazaron hasta el lugar, encontrándose con una escena inquietante: un chalet ocupado y un acceso completamente bloqueado desde el exterior. La tensión aumentó cuando los agentes, sin saber qué podían encontrarse dentro, comenzaron a dar voces para requerir la presencia de los ocupantes.

Fue entonces cuando apareció un hombre, que abrió la puerta con aparente tranquilidad, como si nada ocurriera. Su versión dejó atónitos a los agentes: aseguró llevar más de un mes viviendo allí junto a familiares. Sin embargo, la historia no tardó en desmoronarse.

Dentro de la vivienda se encontraban otras cuatro personas, entre ellas una menor de edad, todos pertenecientes al mismo núcleo familiar. La situación dio un giro aún más sorprendente cuando uno de los identificados confesó haber pagado nada menos que 3.000 euros a un desconocido para acceder a la casa, sin poder aportar ni un solo dato sobre el supuesto intermediario. Un misterio que añade aún más sombras al caso.

Mientras tanto, otra patrulla logró contactar con la legítima propietaria de la vivienda, quien, visiblemente sorprendida, explicó que el inmueble pertenece a su padre y se utiliza como segunda residencia para fines de semana y vacaciones. Según su testimonio, la casa estaba en perfecto estado apenas unos días antes, lo que indica que la ocupación ilegal se habría producido en un corto espacio de tiempo.

La indignación entre los vecinos no tardó en estallar. «Esto es increíble, ha pasado delante de nuestras narices», comentaba uno de los testigos, aún sin salir de su asombro. Finalmente, tras comprobar la situación, los agentes procedieron a la detención de cinco personas por un presunto delito de allanamiento de morada, poniendo fin a una ocupación que había generado alarma y desconcierto en toda la zona.