El Torneo Vicente del Bosque de Alalpardo reconoce a Cerezo, Almeida y un sinfín de figuras deportivas

Alalpardo volvió a convertirse en la capital del deporte en la Comunidad de Madrid. Después de acoger la salida de la última edición de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, la localidad albergó la décima edición de los premios del torneo de fútbol cadete Vicente del Bosque. El ex seleccionador español apadrinó una edición con multitud de premios que reunió a algunas de las personalidades deportivas más importantes del panorama nacional.

La mesa presidencial estuvo compuesta por el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Alalpardo Miguel Ángel Medranda, el presidente de la Federación Madrileña de Fútbol, Paco Díez y el propio Vicente del Bosque. En un acto presentado por el periodista Roberto Gómez, se distinguió a algunas de las figuras más importantes del deporte en 2026 y además se reconoció la labor de otros sectores como el policial o el de la medicina.

El acto premió a los presidentes de los tres clubes de Primera División presentes en la gala, con Enrique Cerezo del Atlético a la cabeza, seguido de Martín Presa como representante del Rayo Vallecano y Ángel Torres del Getafe. Los tres se conjuraron para traer una Champions o una Conference League esta temporada a las vitrinas de un fútbol español que les mantiene como únicas esperanzas en las competiciones europeas.

Personalidades del mundo del fútbol como el seleccionador Luis de la Fuente, el presidente de AFE David Aganzo o los ex futbolistas Roberto Fresnedoso o Pedro Riesco estuvieron en la nómina de distinguidos con el premio de Alalpardo.

Además de ellos, se repartieron insignias para el presidente del Comité Olímpico Español Alejandro Blanco, al consejero de Cultura, Turismo y Deporte Mariano de Paco y también a la Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular en Madrid Sonia de Cea.

Entre los premiados encontramos a periodistas de prestigio como Javier Amaro, Antón Meana, el equipo de deportes de TeleMadrid o Cristina Gullón en una gala que tuvo como el premio más aclamado el de la Fundación Envera por su enorme labor social con las personas con discapicidad intectual. El evento fue un completo éxito de asistencia y convirtió a Alalpardo en la capital del deporte en este viernes 24 de abril.

La décima edición del torneo de fútbol cadete Vicente del Bosque Villa de Alalpardo se celebrará el 1 de mayo. Participarán el Real Madrid Club de Fútbol, Club Atlético de Madrid, C.F Alalpardo, A.D. Alcobendas Intersoccer, Getafe C.F y Rayo Vallecano de Madrid. La competición sirve de escaparate para jóvenes jugadores y de impulso para las escuelas y clubes locales.