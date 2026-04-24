Detenida en Valencia una cuidadora colombiana por traficar con drogas en el piso de la mujer que cuidaba

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a una cuidadora colombiana de 32 años por traficar con drogas en el piso de la mujer a la que atendía, que sufre deterioro cognitivo. La cuidadora detenida fue sorprendida por los agentes cuando intentaba deshacerse de sustancias estupefacientes tirándolas por el inodoro. La detenida ha pasado a disposición judicial como autora de un presunto delito contra la salud pública.

La investigación policial se inició a raíz de la denuncia interpuesta en la Comisaría del Distrito de Abastos, en Valencia, por un varón que declaró haber encontrado una bolsa que contenía, supuestamente, sustancias estupefacientes en el domicilio de su madre. Esta última, una persona que sufre deterioro cognitivo y recibe asistencia doméstica de dos cuidadoras.

Además, el denunciante aportó a los agentes una fotografía en la que se podían ver los objetos que había hallado y que estaban ocultos en la parte superior de un armario. Según el relato policial, se trataba de dos bolsitas con pastillas de color rosa, una papelina de color blanco, varias bolsas que contenían en su interior sustancias de color blanco, una báscula de pesaje y diversos objetos que podían estar relacionados con el tráfico de drogas.

Los agentes acompañaron al denunciante hasta el domicilio de su madre. Y le autorizaron a entrar para que les entregara esas sustancias. La Policía centró sus sospechas en una de las mujeres que cuidaba a la madre del denunciante; en concreto, una colombiana de 32 años. Establecieron un dispositivo de identificación y localización. Finalmente, detuvieron a la mujer cuando accedía a la vivienda para iniciar la jornada laboral.

En el momento de la detención, los agentes intervinieron a la cuidadora una bolsa de plástico transparente con metanfetamina, que llevaba oculta en su escote. También se incautaron 113 gramos de metanfetamina, 17 gramos de cocaína, 6,5 gramos de cocaína rosa, 27 gramos de éxtasis, 280 euros en efectivo, una báscula de pesaje y otros objetos relacionados con el tráfico de drogas.