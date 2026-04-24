El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: los trabajadores con una jornada de 6 horas tienen derecho a un descanso de 15 minutos

Las pausas en el trabajo forman parte del día a día de cualquier empleado. Sin importar el sector en el que trabajes, lo normal es parar unos minutos para tomar un café o simplemente para desconectar, algo que no es un capricho aunque muchas veces se trate como si lo fuera. Y es que en realidad, detrás de ese pequeño descanso hay una norma bastante clara incluso para aquellos que no tienen la jornada laboral de ochos horas, sino de menos, como por ejemplo de seis horas.

Y es que no todo el mundo tiene claro cuándo corresponde ese tiempo de pausa. Sobre todo en jornadas de seis horas, donde hay bastante confusión. Algunos trabajadores la hacen sin problema, otros ni se lo plantean y hay quien directamente piensa que no tiene derecho. Sin embargo, la legislación laboral en España lo recoge de forma expresa. El Estatuto de los Trabajadores establece en qué casos corresponde ese descanso, cuánto debe durar y, algo importante, si ese tiempo hay que recuperarlo o no.

Qué descanso tienes si trabajas seis horas seguidas

Según establece la normativa dentro del Estatuto de los trabajadores, cuando la jornada continuada supera las seis horas, el trabajador tiene derecho a un descanso de al menos quince minutos. Y estos no son algo algo opcional ni depende de que la empresa o el jefe lo permitano no. Si se supera ese tiempo, ese pequeño parón tiene que existir. Otra cosa distinta es cómo se organiza dentro del día, pero el derecho está ahí.

En la práctica, es lo que todo el mundo conoce como la pausa del café. Un rato corto, sí, pero que marca bastante la diferencia cuando llevas horas seguidas trabajando y necesitas desconectar aunque sean sólo quince minutos.

En menores, el tiempo de descanso es mayor

En el caso de los trabajadores menores de edad, la ley es más estricta. No sólo protege más, sino que amplía ese descanso. De este modo, si la jornada laboral pasa de cuatro horas y media, el descanso mínimo ya no es de quince minutos, sino de treinta. Es decir, el doble. Aquí no hay mucho margen de interpretación: se busca claramente evitar el desgaste en jornadas largas pàra quienes todavía no tienen los 18 años.

Pero el tiempo de descanso, ¿se paga o no?

Este es el punto donde más dudas hay, porque la respuesta no es igual para todos. El Estatuto deja claro que ese descanso sólo cuenta como tiempo trabajado si así lo recoge el convenio colectivo o el contrato. Y esto cambia bastante la situación, ya que si ese tiempo está incluido como trabajo efectivo, no hay que devolverlo, sino que sales a tu hora y listo.

Pero si no lo está, esos minutos no cuentan como jornada. ¿Qué significa esto? Que, en muchos casos, se acaban recuperando al final del día, saliendo un poco más tarde. Por eso, aquí no vale con suponer nada, sino que lo importante es preguntar o mucho mejor, mirar el convenio o el contrato, porque ahí está la respuesta real.

No es el único descanso que existe

Más allá de esos quince minutos que tenemos por una jornada de seis horas de trabajo, la normativa también fija otros límites que muchas veces se pasan por alto. Por ejemplo, entre una jornada y otra deben pasar al menos doce horas. Y, como norma general, no se pueden trabajar más de nueve horas al día, salvo que haya acuerdos específicos.

Esto no es un detalle menor. Está pensado para evitar jornadas demasiado largas y, sobre todo, para que el trabajador tenga tiempo de recuperarse, y si la empresa no cumple con estas condiciones, el trabajador puede denunciar la situación. Y no es algo simbólico: las sanciones pueden ser importantes.

También puedes pedir cambios en tu horario

Otro punto que mucha gente desconoce es que el trabajador puede solicitar adaptaciones en su jornada. De este modo, cambiar horarios, ajustar la distribución de horas o incluso pedir teletrabajo son opciones que recoge la ley, siempre que sean razonables y encajen con la organización de la empresa.

Esto se aplica sobre todo en situaciones familiares, como el cuidado de hijos menores de 12 años o de familiares dependientes. No es automático, pero sí es un derecho que la empresa debe valorar.

Al final, todo esto gira en torno a lo mismo y es que el descanso dentro de la jornada no es un favor, es un derecho. Ahora bien, cómo se aplica en el día a día depende mucho del convenio, del sector y de la empresa. Por eso hay tanta diferencia entre unos trabajos y otros.

Lo importante es tener claro el punto de partida ya que si trabajas más de seis horas seguidas, tienes derecho a esos quince minutos. A partir de ahí, los detalles concretos ya vienen marcados por cada caso.