La sentencia europea sobre la amnistía que espera Sánchez y puede ‘salvar’ a Puigdemont y Junqueras

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) está a punto de hacer pública su sentencia sobre la Ley de Amnistía que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez en mayo de 2024, gracias a la cual los diputados de Junts votaron a favor de su investidura al frente del Ejecutivo. Dos años después, en los próximos meses de mayo o junio, según fuentes judiciales, tras haber superado votaciones y enmiendas en el Congreso y lograr el aval del Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido, el TJUE dará a conocer su sentencia.

De esa sentencia depende, por ejemplo, la posibilidad de que el ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, pueda o no volver a España sin temor a ser detenido, y que el líder de ERC, Oriol Junqueras, pueda volver a presentarse o no a unas elecciones, ya que el indulto que le concedió el Gobierno de Sánchez no se refería a la inhabilitación que conllevaba su condena y que tiene vigencia hasta 2031.

Los partidos independentistas catalanes son optimistas en relación al sentido de la sentencia, especialmente después de conocerse, el pasado noviembre, la opinión del abogado general del TJUE, Dean Sipelmann, que, a grandes rasgos, daba su visto bueno a la Ley de Amnistía.

Las observaciones de Spielmann no son vinculantes, pero quienes conocen bien los tribunales europeos afirman que la sentencia final suele estar «en sintonía» con lo avanzado por el abogado general.

Spielmann respondió en su avance a las cuestiones prejudiciales planteadas desde el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) con la afirmación de que la Ley de Amnistía se ajusta al derecho comunitario o que no vulnera la directiva europea antiterrorista, entre otros aspectos.

Estas afirmaciones provocaron la alegría en la parroquia independentista, así como en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez, cuyos miembros sacaron pecho en aquellos días de noviembre de 2025, porque se sentían reafirmados en una de sus maniobras de alto riesgo más criticadas por la oposición y por buena parte de la opinión pública, especialmente porque Sánchez había afirmado con anterioridad que la amnistía no tenía cabida en la Constitución española y no sería aprobada por su Gobierno.

Pero la última palabra la tiene el TJUE, que hablará a través de su sentencia. Y quién sabe si el Tribunal Supremo, que fue el sentenciador de los líderes del 1-O, no tiene alguna otra cuestión prejudicial que hacer al tribunal de Luxemburgo y darle una nueva vuelta de tuerca a la ley con la que Pedro Sánchez logró ser investido presidente del Gobierno con los 7 votos de Junts.