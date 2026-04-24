El Gobierno ‘compra’ con 770.000 € a las universidades públicas que pregonen sus políticas «feministas»

El Ministerio de Igualdad subvencionará con 770.000 euros estudios feministas que se desarrollen en universidades públicas. Entre los criterios «objetivos» para otorgar estos fondos, el departamento que dirige Ana Redondo considera que deben puntuar igual el apoyo a las políticas del ministerio que el rigor científico de las investigaciones.

La ponderación se detalla en la orden ministerial que establece las bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la realización de investigaciones feministas para el año 2026. En el artículo 38, se establecen los «criterios objetivos de otorgamiento y ponderación».

Se determina en el punto 2 que se tendrán en cuenta los «Objetivos y la metodología», así como «el detalle y coherencia de la investigación»; de cumplirse, se podrá puntuar la propuesta con un máximo de 16 puntos.

Puntuación máxima que comparte con el criterio de la «introducción teórica y justificación de la investigación, con perspectiva de género y atendiendo a estudios previos existentes y al quehacer institucional que haya desarrollado el Instituto de las Mujeres O.A. en la materia en cuestión hasta la fecha», se puede leer en el documento.

Por tanto, para obtener mejor puntuación y poder acceder a la subvención en mejores condiciones, los investigadores tendrán que redactar su justificación teórica atendiendo al «quehacer institucional» del propio Instituto de las Mujeres. Es decir, los estudios feministas que quiere subvencionar el Ministerio de Igualdad deben basar su marco teórico en trabajos que sigan la línea de la institución.

25.000 € máximo y puntos por paridad

En la convocatoria también se detalla que, a pesar de que el valor total a repartir es de 770.000 euros, se establece que «la anterior cuantía se distribuirá entre los proyectos seleccionados, y el importe destinado a cada uno de ellos no podrá ser superior a 25.000 euros».

Seguir la línea del ministerio no es el único de los criterios a tener en cuenta; las bases recogen que las universidades pueden optar a una puntuación de otros 10 puntos aquellas que hayan «aprobado o implementado estudios de género de posgrado».

El departamento de Redondo también premia con 1 punto la «presencia equilibrada entre mujeres y hombres en la estructura de gobierno y

órganos de dirección de la entidad solicitante», y las universidades que cuenten «con un plan de igualdad y protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo actualizados en los dos últimos años», tendrán otro punto más.

Entre las novedades de la convocatoria de este año está el aumento de presupuesto. En el año 2025, la cuantía destinada fue de 725.000 euros. Sin embargo, este año el Ministerio ha considerado un incremento de 45.000 euros.