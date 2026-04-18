Tragsatec, la empresa pública que enchufó a Jésica, ex novia del ex ministro José Luis Ábalos, en unos trabajos para Adif, prestará ahora «apoyo técnico» al Instituto de las Mujeres en la gestión de subvenciones para proyectos «feministas». Este instituto está adscrito al Ministerio de Igualdad que encabeza la socialista Ana Redondo.

En este caso, Tragsatec, filial tecnológica del Grupo Tragsa dirigido por Jesús Casas Grande, ha recurrido a la subcontrata Congenia CyL SL para la prestación de este servicio de consultoría, si bien la empresa pública se encargará de «supervisar» y «evaluar» todas las actuaciones, según reza en los pliegos de contratación consultados por OKDIARIO.

El importe de adjudicación de este servicio de consultoría ha ascendido a 18.718,7 euros (impuestos incluidos) para un periodo de ejecución de nueve meses. De las nueve empresas candidatas, Tragsatec se inclinó por Congenia CyL SL al ser «la mejor valorada» en los criterios de contratación. El expediente lleva el título Apoyo técnico a la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de investigaciones feministas y de género 2026 del Instituto de las Mujeres.

Los pliegos redactados por Tragstec, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), señalan que este contrato tiene como objetivo «ofrecer propuestas de mejora que reduzcan la carga administrativa, agilicen su tramitación y faciliten las solicitudes por parte de las entidades solicitantes» de estas ayudas.

Este apoyo, dice el Gobierno, se justifica ante el elevado volumen de solicitudes previstas, la complejidad técnica de los procedimientos, y la necesidad de reforzar al personal de la empresa contratante, esto es, Tragsatec.

Junto a ello, el Ejecutivo precisa que las condiciones del contrato «serán supervisadas y evaluadas por el personal técnico de Tragsatec», la misma empresa que pagó a Jésica Rodríguez durante seis meses sin cumplir con sus obligaciones laborales ni ir a trabajar.

Entre las funciones a desempeñar por la empresa adjudicataria, se indica la «valoración de los programas, conforme a las directrices que se indiquen por la dirección técnica de Tragsatec, en función de los criterios de evaluación y del estudio económico de los proyectos presentados para determinar los expedientes financiados y sus cuantías».

El expediente detalla también que la celebración de diferentes reuniones con asistencia de la adjudicataria «será acordada con el Instituto de las Mujeres», aunque «estarán siempre condicionadas a la presencia de una persona representante de Tragsatec». El Instituto de las Mujeres está dirigido por Cristina Hernández Martín.

«Muchos tíos»

El nombre de esta empresa pública ha estado presente en las últimas semanas en el juicio de la trama Koldo que se sigue en el Tribunal Supremo. Por ejemplo, el pasado 8 de abril fue significativo el testimonio que prestó Virginia Barbancho, ex supervisora de Tragsatec, tal y como publicó OKDIARIO.

Barbancho reveló que varios altos cargos institucionales conocieron y toleraron que Jésica Rodríguez, ex pareja del ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, cobrase un salario público sin desempeñar función alguna. Admitió que nada de ello quedó por escrito hasta que ella misma decidió protegerse documentando la situación.

La ex supervisora explicó ante la Sala que recibió el currículo de Jésica Rodríguez de manos de Ignacio Zaldívar, responsable del proyecto que Tragsatec desarrollaba para Adif. En un primer momento le dijeron que era «sobrina de Koldo, un asesor del ministro», y más tarde que era «sobrina del ministro» directamente. En este punto, bromeó comentando que Jésica debía tener «muchos tíos». «Yo ya no entendía nada», apostilló.

En esta línea, Barbancho confesó que detectó anomalías desde el principio: Jésica no fichaba, no rellenaba sus partes de trabajo y no respondía a los requerimientos internos. «Hay un correo en que le estoy suplicando que haga el parte y no lo hace», apuntó. Según declaró, ella pensó inicialmente que Jésica no sabía rellenar los partes de trabajo a pesar de ser un trámite muy fácil. A estas alturas, comentó, tiene la creencia de que la ex amante del ex ministro ni siquiera quería cumplir con ese requisito básico.

De este modo, la ex supervisora describió un patrón inquietante. Cuando trasladaba sus preocupaciones a sus superiores —tanto en Tragsatec como en Adif—, nadie actuaba. Las conversaciones en las que se abordaba la situación de Jésica se mantenían en reuniones en salas donde la puerta se cerraba, sin dejar rastro documental. Por teléfono tampoco se decía nada concreto. Fue sólo cuando Barbancho cambió de proyecto cuando comenzó a plasmar por escrito lo que estaba ocurriendo, como escudo ante posibles responsabilidades futuras.