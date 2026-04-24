El Supremo abre causa contra el diputado de Sumar Alonso Cantorné por prevaricación cuando era alcalde

El Tribunal Supremo ha abierto causa contra el diputado de Sumar en Comú Podem Félix Alonso Cantorné por un delito de prevaricación administrativa en relación con la adjudicación directa de contratos a las empresas Milá Advocats SLP y Sinergia Dret i Ambient SLP cuando era alcalde de Altafulla (Tarragona), entre 2011 a 2019.

El Alto Tribunal dictamina que, a la luz de la exposición razonada que le elevó por el Juzgado de Instrucción, este diputado «presumiblemente, para dar apariencia de legalidad y sabiendo que no lo era, acudió a una dinámica de contratación a través de la figura del contrato menor, con lo que eludía los requisitos de publicidad», permitía «la adjudicación directa y posibilitaba una elección arbitraria del adjudicatario», en vez de acudir al procedimiento correspondiente. En ocasiones, incluso, «sin acudir a procedimiento alguno».

Por tanto, considera que «hay indicios que apuntan a los elementos de un presumible delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal».

Señala que ello no significa que esté limitando la investigación a este delito y que su objetivo es «cristalización progresiva», destacando que esa irregular manera de contratar «ha ido acompañada de una dinámica de facturación para hacer pago de los servicios, que no cabría descartar que pudiera apuntar a algún tipo de irregularidad».

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