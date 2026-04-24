Admitida a trámite la denuncia del CSIF por las oposiciones amañadas en el Ayuntamiento de Parla

La denuncia presentada por el sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) por presunto amaño de las oposiciones a auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Parla ha sido admitida a trámite. Se abre así una vía para investigar si existió prevaricación administrativa, revelación de secretos y tráfico de influencias por parte del Ayuntamiento de Parla en este proceso selectivo.

Las oposiciones bajo sospecha estaban destinadas a cubrir plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Parla, un proceso ahora cuestionado por presunto amaño. Como destapó OKDIARIO, el examen amañado contenía 33 preguntas, de las que 31 seguían el mismo patrón: de las 4 respuestas que había por pregunta, 3 de ellas sí incluían el punto al final de la frase; la opción correcta era siempre la que estaba después de la respuesta sin el punto final, permitiendo así acertar casi todas las respuestas sin necesidad de conocer el temario.

La querella, interpuesta por el CSIF el pasado 19 de marzo en el Juzgado de Instrucción de Parla, se dirige a los responsables de diseño, ejecución y custodio de la prueba celebrada el pasado 10 de marzo en la Cubierta de Leganés, a la que se presentaron 800 personas para 24 plazas. La celebración del examen en este municipio ha hecho que el Juzgado de Instrucción de Parla se inhiba del proceso al no ser su competencia territorial y haya sido el Juzgado de Instrucción Decano de Leganés quien haya admitido a trámite la denuncia.

No sólo el CSIF ha denunciado al Ayuntamiento de Parla por el supuesto amaño en los exámenes, sino que varios opositores han presentado también querellas particulares e idénticas a las presentadas por el sindicato. Dichas querellas también han sido admitidas por el juzgado y se han abierto diligencias previas.

Los opositores señalaron que el examen se elaboró para favorecer a personas cercanas al entorno del alcalde, Ramón Jurado (PSOE). Entre las más de 800 personas que se presentaron a las pruebas se encontraban concejales de este consistorio y personas afines al gobierno del municipio.

Después de que el supuesto amaño viera la luz, el Ayuntamiento de Parla anuló los exámenes el pasado 16 de marzo y aceptó la renuncia de todos los miembros del Tribunal Calificador de las oposiciones. Desde el CSIF no se quedan conformes con estas medidas y reclaman la repetición de las pruebas bajo condiciones de total transparencia y la depuración de los responsables del supuesto amaño hasta las últimas consecuencias legales. La aceptación a trámite de la querella es un primer paso para que el sindicato cumpla con su objetivo.