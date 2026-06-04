Los 5 mejores Corpus Christi en Castilla-La Mancha 2026: historia y tradición

Hoy jueves 4 de junio de 2026 no es un día cualquiera en Castilla-La Mancha. ya que se celebra Corpus Christi y en muchos pueblos, la jornada empieza mucho antes de que salga el sol. Hay vecinos que llevan días preparando altares, otros recogiendo plantas aromáticas y algunos, directamente, sin dormir, ultimando los detalles de una celebración que forma parte de su vida desde siempre, de modo que os queremos presentar ahora, los 5 mejores Corpus Christi en Castilla-La Mancha 2026.

El Corpus Christi es una de esas fiestas que no se entienden sólo desde lo religioso. Sí, la procesión es el eje, pero alrededor han ido creciendo tradiciones muy distintas según el lugar con danzas, bordados, representaciones o auténticas obras de arte efímero. Todo eso es lo que hace que cada pueblo tenga su propio Corpus. De hecho, en Castilla-La Mancha hay celebraciones que han alcanzado un reconocimiento especial por su valor cultural. Cinco de ellas cuentan con la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial y reflejan muy bien esa mezcla entre historia, tradición y participación vecinal que sigue manteniendo viva la fiesta.

Toledo

En Toledo, el Corpus no es sólo un día, sino que se vive durante toda una semana (este año del 1 al 7 de junio) y se nota en cuanto entras en el casco histórico. Las calles aparecen cubiertas por toldos, los balcones se llenan de telas antiguas y el ambiente cambia por completo. Pero el momento clave llega hoy jueves con la salida de la Custodia de Enrique de Arfe que es una pieza del siglo XVI, enorme, y verla avanzar por calles estrechas impresiona incluso a quien ya la ha visto otras veces.

Además, esos días se pueden visitar muchos patios privados que normalmente están cerrados. Es uno de esos detalles que hacen que el Corpus de Toledo no sea solo una procesión, sino una experiencia más amplia.

Camuñas

En Camuñas, el ambiente es completamente distinto. Aquí el Corpus destaca entre otras cosas por los Pecados y Danzantes que llevan siglos formando parte de esta celebración. Los primeros llaman la atención enseguida con sus máscaras, varas largas, carreras, y gritos. En cambio, los Danzantes representan justo lo contrario, con música y movimientos mucho más ordenados.

Durante la procesión se mezclan ambos mundos y mientras unos corren por las calles, otros bailan delante de la Custodia, sobre todo la conocida danza del cordón. Es un momento muy concreto, pero todo el pueblo está pendiente. Y luego están los detalles que no se ven a primera vista como las casas donde se reúnen los grupos, las ramas colocadas en las puertas, la preparación durante días. Todo eso explica por qué esta tradición sigue tan viva.

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Lagartera

En Lagartera, el Corpus es también algo especial. Basta con pasear por sus calles ese día para darse cuenta de la transformación que se vive hoy y que empieza la tarde anterior. Los vecinos colocan hierbas en el suelo, montan altares y empiezan a sacar bordados que en muchos casos llevan años guardados. No son piezas cualquiera, muchas han pasado de generación en generación.

Las fachadas cambian por completo. Colchas, manteles, bordados… todo se coloca con una intención muy concreta, casi como si cada casa contara una historia, y a eso se suma la ropa. Mucha gente participa vestida con el traje tradicional, que tiene un nivel de detalle enorme. No es solo vestirse para la ocasión, es una forma de mantener una identidad que sigue muy presente.

Valverde de los Arroyos

En Valverde de los Arroyos el ritmo es otro. El pueblo ya de por sí tiene algo especial, con sus casas de pizarra y ese entorno de montaña que parece detenido en el tiempo pero el Corpus hace que también destaque aunque aquí se celebra unos días más tarde, en la llamada Octava, que es diez días después del jueves del Corpus, en domingo, aunque mantiene una de las tradiciones más antiguas de la región con la presencia de danzantes que aparecen con gorros altos llenos de flores y una indumentaria que no ha cambiado demasiado con los años. Junto a ellos está la botarga, una figura que guía algunos momentos clave.

Elche de la Sierra

Y por último el mejor Corpus Christi de Castilla-La Mancha lo tenemos en Elche de la Sierra donde todo empieza de noche. Mientras en otros lugares la preparación es más discreta, aquí se convierte en el momento más intenso, cuando decenas de de grupos salen a la calle para crear alfombras de serrín teñido. Trabajan durante horas, con diseños que llevan tiempo preparando. Hay escenas religiosas, dibujos geométricos, combinaciones de colores muy cuidadas.

Y ya desde primera hora de la mañana, el pueblo es otro. Calles enteras cubiertas por estas alfombras que parecen demasiado elaboradas para durar tan poco, ya que cuando pasa la procesión, desaparecen. Y ese es precisamente el sentido de todo dado que el esfuerzo, el cuidado y el trabajo de meses, al final acaba en algo que sólo se ve durante unas horas. Este año se celebra los días 6 y 7 de junio.