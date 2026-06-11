El juez sienta en el banquillo al alcalde socialista de Gines (Sevilla) por un presunto fraude de 860.000 euros

Un juez de Sevilla ha acordado abrir juicio oral a Romualdo Garrido, alcalde socialista de Gines (Sevilla), y a una veintena de personas relacionadas con presuntas irregularidades del evento La Pará de Gines durante diez años. Entre todos los investigados se encuentran también un ex regidor y varios cargos municipales que formaron parte del consistorio de la localidad sevillana.

Las acusaciones engloban varios delitos que varían en función de cada uno de los 20 investigados: prevaricación urbanística y administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude, exacciones ilegales y falsedad documental. Todas ellas llevadas a cabo, presuntamente, en las ediciones llevadas a cabo entre 2006 y 2016 de La Pará de Gines.

El auto es demoledor. La instrucción recoge que, durante más de diez años, no se habrían llevado a cabo los procedimientos administrativos necesarios para la correcta organización y financiación de dicho evento. Ahí es donde el juez encuentra un posible fraude de 860.000 euros. Todo ello sustentado en informes periciales y atestados de la Guardia Civil que se han ido incorporando durante la fase de instrucción.

La Fiscalía no veía delito; el juez, sí

La noticia de la apertura de juicio ha cambiado totalmente el devenir de la causa. Por un lado, la Fiscalía no veía indicios suficientes de delito y pidió el archivo de la causa, pero el juez rechazó esa petición. El magistrado sostiene que el asunto ha de resolverse por juicio oral, puesto que los indicios son más que suficientes para mantener abierta la causa.

Todo este asunto ha revolucionado a la localidad sevillana de Gines que, en su mayoría, ha apoyado a su alcalde. Romualdo Garrido, por su parte, ha lanzado un comunicado a través de sus redes sociales en el que explica no entender la decisión de la apertura del juicio oral, añadiendo que «nadie se ha enriquecido ni ha cometido delito alguno, y así se demostrará».

«Solo deseamos que este asunto quede zanjado cuanto antes», exponía Garrido en su comunicado, a lo que añadía que «son más de 10 años sufriendo titulares de prensa y un calvario personal y familiar». Para finalizar, ha querido dirigirse a sus vecinos para eliminar todo atisbo de duda de que seguirán trabajando «como el primer día» por Gines.