España ya conoce a las 25 futbolistas que estarán en las dos próximas jornadas de la fase de clasificación para el Mundial 2027. Y no, no está Jenni Hermoso. La de Carabanchel es la principal ausencia, en una lista a la que regresan Cata Coll, Irene Paredes, Mapi León y Esther González, tras sus respectivas bajas en la anterior lista. Se mantiene el mismo núcleo que comenzó estos clasificatorios, para una ventana en la que la selección femenina se enfrentará a Inglaterra y Ucrania, al que también se suma la debutante Clara Pinedo.

Jenni Hermoso vuelve a quedarse fuera, por segunda convocatoria consecutiva. Sonia Bermúdez la incluyó en las dos primeras que dio, para las semifinales y final de la Liga de Naciones, pero apenas jugó. Ahora, de cara al próximo Mundial, donde se defenderá en Brasil el título logrado en 2023, parece que se ha iniciado un ciclo sin ella.

Quienes sí que vuelven son Cata Coll y Mapi León, tras las lesiones que las impidieron estar en la anterior convocatoria. También regresan Irene Paredes y Esther González, que fueron baja por motivos personales en la última cita. Siguen fuera Aitana Bonmatí o Laia Aleixandri, por lesión, así como Alba Redondo y Martín-Prieto, por decisión técnica.

En portería, llega uno de los cambios, tras la inclusión de Cata Coll. Parece que España ya tiene a sus tres porteras. Vuelve la guardameta del Barcelona y repite Misa Rodríguez, que regresó el mes pasado tras un año y medio fuera, mientras que se mantiene en la lista Adriana Nanclares. Se queda fuera Enith Salón.

España se medirá a Inglaterra y Ucrania

La Selección ganó sus dos primeros partidos de la fase de clasificación para el Mundial 2027 contra Islandia y Ucrania. Sin embargo, ahora tiene una primera final, ante Inglaterra en Wembley. Las campeonas de Europa se encuentran al frente de la clasificación del grupo, por una diferencia de dos goles, puesto que también ganaron en sus dos primeros encuentros clasificatorios. Por ello, cobra especial relevancia el partido de Londres, del próximo 14 de abril.

Cuatro días más tarde, el 18, llegará el segundo de los partidos de las de Sonia Bermúdez. España jugará en casa, en Córdoba, ante Ucrania. Tampoco podrán fallar en ese encuentro, puesto que sólo la primera de grupo obtiene su pase directo al Mundial 2027, mientras que las otras tres selecciones se verán abocadas a la repesca.

Convocatoria de la selección femenina