A qué hora es el Real Madrid vs Mallorca hoy: en qué canal de ver TV gratis en directo el partido de la Liga

El Real Madrid y el Mallorca se preparan para afrontar un auténtico partidazo en Son Moix, donde ambos conjuntos lucharán por conseguir tres puntos importantísimos de cara a la recta final de la temporada. Ahora ya nadie se puede guardar nada porque este tramo del curso es el más decisivo de todos y hay que tener en cuenta que los merengues están luchando por el título, mientras que los baleares por la permanencia. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el encuentro de la jornada 30 de la Liga.

Horario del Mallorca – Real Madrid: cuándo es el partido de la Liga

El Real Madrid se enfrentará al Real Mallorca en el partido que corresponde a la jornada 30 de la Liga y que se disputará en el Estadio de Son Moix. El cuadro dirigido por Álvaro Arbeloa se marchó a este parón de selecciones habiendo ganado el derbi contra el Atlético en el Santiago Bernabéu y ahora, en el regreso a la competición, esperan sumar tres puntos para meterle más presión al Barcelona, que se enfrenta por la noche a los colchoneros. No será nada fácil, ya que delante tendrán a un cuadro balear que está en puestos de descenso y está luchando por la salvación.

A qué hora es el partido de la Liga Mallorca – Real Madrid

La Liga ha programado este frenético Mallorca – Real Madrid correspondiente a la jornada 30 del campeonato liguero de nuestro país para este sábado 4 de abril. El organismo que contra el fútbol español ha fijado el horario de este duelo entre bermellones y merengues a las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre los aficionados de estos dos equipos para que el balón pueda rodar de manera puntual en Son Moix.

Dónde y cómo ver gratis el Mallorca vs Real Madrid en directo por TV online y en vivo

Los medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todo lo que ocurra en el campeonato nacional de España fueron Movistar+ y Dazn. Este Mallorca – Real Madrid de la jornada 30 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar+ Plus y Movistar la Liga. Hay que tener en cuenta que el primero de ellos está incluido en el paquete básico de esta plataforma y con el segundo es necesaria una suscripción. Esto significa que este partidazo que se juega en Son Moix no se podrá ver gratis por TV.

Los aficionados del cuadro mallorquín, del conjunto madridista y los amantes del fútbol español en general van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Mallorca – Real Madrid de la jornada 30 de la Liga a través de la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero todos los clientes de este operador tienen que tener en cuenta que podrán acceder con un ordenador a la página web y así no perderse nada de lo que suceda en Son Moix.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA, como es habitual, te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en este partidazo de la jornada 30 de la Liga. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Mallorca – Real Madrid desde una hora y media antes del inicio del choque y una vez concluya el choque publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en Son Moix.

Dónde escuchar por radio en directo el Mallorca – Real Madrid

Por otro lado, todos los aficionados de estos dos conjuntos que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este choque de la jornada 30 de la Liga tienen que saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con Son Moix para contar el minuto a minuto de todo lo que suceda en el Mallorca – Real Madrid.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Mallorca – Real Madrid

El Estadio de Son Moix, situado en Palma de Mallorca, será el escenario donde se jugará este Mallorca – Real Madrid que corresponde a la jornada 30 de la Liga. Este campo se inauguró en 1999 y a lo largo de estos años ha tenido bastantes nombres por motivos de patrocinio. Tiene capacidad para recibir a unas 26.000 personas y se espera que este sábado haya un gran ambiente para animar a su equipo a dar la sorpresa y que se puedan imponer al conjunto de Concha Espina.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado José María Sánchez Martínez para que imparta justicia en este Mallorca – Real Madrid de la jornada 30 de la Liga. Al frente del VAR estará Javier Iglesias Villanueva, que será el encargado de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, si lo considera oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la acción dudosa al monitor que estará instalado entre los dos banquillos de Son Moix.