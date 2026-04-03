Begoña Gómez también usó a la asesora de Moncloa en un vídeo promocional de su máster

En junio de 2022, Cristina Álvarez, la asesora de La Moncloa al servicio de las actividades privadas de Begoña Gómez, acompañó a la mujer del presidente del Gobierno al XX Congreso de la Asociación Española de Fundraising (AEFr).

Álvarez asistió al taller que impartió la esposa del presidente del Gobierno, Los ODS como palanca de transformación. Más aún, se incorporó al grupo de alumnos como una más, posando al final de la sesión para un vídeo promocional que fue difundido por el máster de Fundraising que Gómez dirigía en la Complutense.

El vídeo se acompañó de un mensaje en el que se mencionaba la «presencia de Begoña Gómez» en el XX Congreso de la Asociación Española de Fundraising, en su calidad de directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense. Es decir, en un ámbito estrictamente privado.

«Hoy estamos en el XX Congreso de la AEFr, con muchas ganas de poder trabajar en un taller sobre cómo la transformación social competitiva es el puente entre el sector privado y el tercer sector», anunciaba la esposa del jefe del Ejecutivo al inicio de la grabación, que completaba así: «No tenemos que inventar nada nuevo, lo que tenemos que hacer es relacionarnos con las empresas del tercer sector y ver dónde está el expertise, cuáles son las organizaciones que pueden sumar para poder desarrollar el proyecto y que el resultado sea transformador».

La agenda de la asesora

OKDIARIO ha acreditado la asistencia de Cristina Álvarez a casi una treintena de actos y eventos relacionados con la actividad profesional o académica de Begoña Gómez. Es decir, sin vinculación aparente con sus funciones como directora de Programas de la Presidencia del Gobierno.

Cabe recordar que tanto Gómez como su asesora están imputadas por malversación en relación a la contratación de ésta última en La Moncloa.

Álvarez, incluso, se encargó de organizar la participación de la esposa del presidente del Gobierno en algunos de esos eventos. También, como reveló este periódico, llegó a ejercer labores más propias de una azafata, asistiendo al público asistente.

La asesora recibe un salario público de unos 50.000 euros anuales por su cargo en la Presidencia del Gobierno. Ha cobrado unos 400.000 euros desde que fue contratada tras el ofrecimiento de la propia Begoña Gómez al llegar Pedro Sánchez a La Moncloa. Ambas mantenían una relación de amistad después de trabajar juntas en la empresa de consultoría Inmark.

El juez Juan Carlos Peinado considera que Álvarez se excedía en sus funciones y «no actuaba como mera acompañante ocasional» de la mujer de Sánchez «para actos protocolarios» derivados de su agenda como esposa del presidente del Gobierno, «sino como asistente y apoyo logístico permanente» de su «actividad profesional y académica». Ello, «pese a tratarse de actuaciones completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia del Gobierno, que era quien abonaba su sueldo».

Su defensa, en un escrito remitido hace unos días al juez, sostiene que la asesora dedica «medio minuto al día» a tareas privadas de la mujer de Pedro Sánchez, y descarta que ello suponga un delito de malversación. Su abogado señala que la directora de Programas de La Moncloa habría asistido a un máximo de diez actos relacionados con Gómez -aunque son más- lo que equivale a «un acto cada nueve meses y medio».