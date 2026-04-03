La NASA difunde la primera fotografía de la Tierra realizada por los astronautas desde el Artemis II

La NASA ha difundido este viernes las primeras fotografías captadas por la tripulación de la misión Artemis II desde el espacio, en el tercer día de misión y con la cápsula Orion fuera de la órbita terrestre tras completar con éxito el encendido del motor principal de la nave.

Las dos imágenes han sido tomadas por el comandante de la misión, Reid Wiseman, con su dispositivo personal, y en ambas aparece la Tierra como elemento central. La NASA ha explicadoque el planeta en la primera fotografía aparece como un objeto que «luce de un azul pálido, con remolinos de nubes blancas y luz solar reflejada», y ha añadido que, «aunque la Tierra ocupa solo una fracción de la imagen, es, por mucho, el objeto más brillante».

En la primera imagen se aprecian tonos azules y marrones en la superficie terrestre, con África y Europa visibles, así como auroras boreales de color verde iluminando la atmósfera en el hemisferio norte. La agencia espacial estadounidense ha señalado además que «la ventana de la cápsula está rodeada por un marco grueso» y que en el interior, en penumbra, «se distinguen las siluetas de correas y diversos componentes».

Por su parte, la segunda fotografía muestra una gran masa continental marrón identificada como África, con la Península Ibérica visible en el punto en que el planeta se curva hacia el espacio. La NASA ha precisado que «cerca de la 1 en punto, una aurora brilla con un tenue resplandor verde, apenas separada de la superficie terrestre», y que «la Tierra se recorta sobre el fondo negro del espacio». También se puede apreciar en ambas imágenes el fenómeno de la luz zodiacal.

Salida de la órbita terrestre

La publicación de las fotografías ha coincidido con el momento en que la nave Orion se encuentra fuera de la órbita terrestre tras completar con éxito el encendido clave del motor principal de la nave espacial Orión y se dirigen ya a la Luna, según ha informado la Nasa este viernes.

Por primera vez en más de 50 años, los astronautas de una misión de la NASA sobrevolarán la Luna. Con el encendido, que duró aproximadamente seis minutos, del motor del módulo de servicio de la nave espacial, conocido como la maniobra de inyección translunar, Orion y su tripulación, compuesta por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, aceleraron para liberarse de la órbita terrestre y comenzaron la trayectoria de salida hacia el vecino más cercano de la Tierra.

«Hoy, por primera vez desde el Apolo 17 en 1972, los humanos han abandonado la órbita terrestre. Reid, Victor, Christina y Jeremy se encuentran ahora en una trayectoria precisa hacia la Luna. Orion opera con tripulación por primera vez en el espacio, y estamos recopilando datos cruciales y aprendiendo de cada paso», ha declarado la administradora asociada interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración, Lori Glaze, en la sede de la NASA en Washington.

Glaze ha destacado que cada hito que alcanzan «representa un progreso significativo en el camino a seguir para el programa Artemis». «Si bien tenemos ocho días de trabajo intenso por delante, este es un momento trascendental y nos enorgullece compartirlo con el mundo», ha apuntado.

El cohete SLS (Space Launch System) de la NASA y la nave espacial Orion despegaron de la plataforma de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida este jueves a las 00.35 (hora española), enviando a los cuatro astronautas en un vuelo de prueba planificado de diez días alrededor de la Luna y de regreso.

Tras alcanzar el espacio, Orion desplegó sus cuatro paneles solares, lo que permitió a la nave espacial recibir energía del Sol, mientras que la tripulación y los ingenieros en tierra comenzaron de inmediato la transición de la nave espacial de las operaciones de lanzamiento a las de vuelo para empezar a comprobar los sistemas clave.

Aproximadamente a los 49 minutos del vuelo de prueba, la etapa superior del cohete SLS se encendió para colocar a Orion en una órbita elíptica alrededor de la Tierra. Un segundo encendido programado de la etapa impulsó a Orion, a la que la tripulación bautizó como ‘Integrity’, a una órbita terrestre alta de aproximadamente 74.000 kilómetros sobre la Tierra durante unas 24 horas para realizar comprobaciones del sistema. Tras el encendido, Orion se separó de la etapa y voló libremente por sí sola.

A continuación, la tripulación realizó una demostración de pilotaje manual para probar las cualidades de manejo de Orion utilizando la ICPS (etapa de propulsión criogénica provisional) como objetivo de acoplamiento.

Al concluir la demostración, Orion ejecutó una maniobra de separación automatizada para alejarse de forma segura del ICPS, tras lo cual la etapa realizó su propia maniobra de eliminación y reingresó a la atmósfera terrestre sobre una región remota del Océano Pacífico. Antes de su reentrada, se desplegaron cuatro pequeños CubeSats desde el adaptador de la etapa Orión del cohete SLS.