Artemis II abandona con éxito la órbita de la Tierra y se dirige a la cara oculta de la Luna

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II han abandonado la órbita terrestre este viernes y ya han puesto rumbo a la Luna. La NASA ha informado de que la nave Orión ha completado con éxito el encendido clave del motor principal tras conseguir el impulso necesario para el viaje en la órbita de la Tierra.

El ser humano volverá a sobrevolar la Luna por primera vez en más de 50 años. La maniobra de inyección translunar, el encendido del motor del módulo de servicio, duró seis minutos y aceleró a Orión hasta lanzarla en dirección a la Luna tras librarse de la órbita terrestre.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, astronautas de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, son los miembros de la tripulación que devolverá al hombre a la Luna en más de cinco décadas. «Hoy, por primera vez desde el Apolo 17 en 1972, los humanos han abandonado la órbita terrestre. Reid, Victor, Christina y Jeremy se encuentran ahora en una trayectoria precisa hacia la Luna. Orión opera con tripulación por primera vez en el espacio, y estamos recopilando datos cruciales y aprendiendo de cada paso», ha declarado Lori Glaze, administradora asociada interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración, desde la sede de la NASA en Washington.

Cada nuevo paso completado por la nave Orión «representa un progreso significativo en el camino a seguir para el programa Artemis», según ha indicado Glaze. «Aunque tenemos ocho días de trabajo intenso por delante, este es un momento trascendental y nos enorgullece compartirlo con el mundo», ha asegurado la administrativa de la NASA.

El cohete SLS (Space Launch System) de la NASA y la nave espacial Orion despegaron de la plataforma de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida, este jueves a las 00:35 horas (hora española). El viaje de los cuatro astronautas durará diez días, en los que la nave dará una vuelta al satelite natural de la Tierra y volverá.

Tras alcanzar el espacio, Orión desplegó sus cuatro paneles solares, lo que permitió a la nave espacial recibir energía del Sol. Al mismo tiempo, la tripulación y los ingenieros en tierra comenzaron de inmediato la transición de la nave espacial de las operaciones de lanzamiento a las de vuelo para empezar a comprobar los sistemas clave.