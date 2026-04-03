El cazaplagios que tumbó a dos ministros alemanes: «Hay fraude en la tesis de Carlos Cuerpo»

El conocido cazador de plagios en Alemania, Martin Heidingsfelder, afirma que «hay fraude en la tesis de Carlos Cuerpo» tras destapar OKDIARIO en exclusiva un autoplagio del nuevo vicepresidente primero del Gobierno español. «Cuerpo no citó el artículo en su tesis, y eso no está permitido en Alemania», enfatiza. Y añade: «Tengo entendido que también en España».

Así se pronuncia Heidingsfelder tras analizar en detalle la tesis doctoral del ministro español de Economía, titulada Análisis y pronóstico macroeconómico: una investigación empírica (Macroeconomic analysis and forecasting: an empirical investigation), con la que Carlos Cuerpo obtuvo la calificación de «sobresaliente» por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en septiembre de 2017.

Precisamente, una vez compartido su diagnóstico con OKDIARIO, Heidingsfelder ha decidido ponerse en contacto con la UAM remitiéndole una solicitud de «revisión» de la tesis a raíz del autoplagio publicado por este periódico.

El cazaplagios afirma que «las coincidencias detectadas no parecen limitarse a elementos accesorios, sino que afectan al núcleo del diseño de investigación, lo que plantea dudas relevantes sobre el carácter original de la tesis doctoral», según exigen tanto el Real Decreto 99/2011 de la regulación española como la normativa de doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid.

Por ello, Heidingsfelder ha reclamado a la UAM por correo electrónico que examine si la tesis del número dos de Pedro Sánchez «cumple con los requisitos de originalidad» y si la «reutilización de trabajos previos fue justificada».

Como publicó OKDIARIO el pasado martes, Carlos Cuerpo presentó en junio de 2017 la tesis titulada Análisis y pronóstico macroeconómico: una investigación empírica (Macroeconomic analysis and forecasting: an empirical investigation) en el Departamento de Análisis Económico: Economía Cuantitativa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM. Un trabajo que tiene acceso abierto (ver aquí) y que versa sobre los desequilibrios y choques macroeconómicos.

Esta tesis, de 112 páginas incluyendo agradecimientos, resumen, gráficos y referencias bibliográficas, tiene cuatro capítulos. Es el tercero de ellos, que se titula Pronóstico a lo largo del ciclo económico (Forecasting along the business cycle), donde Cuerpo reproduce como si fuera contenido original toda una serie de textos, epígrafes, gráficos y fórmulas a lo largo de 28 páginas. Este 25% de la tesis es prácticamente idéntico al contenido de un artículo que él mismo firmó en 2012 junto a su directora de tesis, Pilar Poncela, para la edición de Documentos de Trabajo de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).

La página 6 del artículo de Cuerpo de 2012 aparece fusilado sin cita en la página 57 de la tesis.

Ese artículo —accesible en la página web de Funcas— se denomina Pronóstico económico con modelos multivariantes a lo largo del ciclo económico (Economic Forecasting with multivariate models along the business cycle), un título muy similar al del citado capítulo tercero de la tesis. Funcas es un think tank dedicado a la investigación económica y social y a su divulgación, formando parte de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

La tesis de 2017, en su conjunto, amplía el artículo de 2012, llevando el período muestral de «2010Q4» hasta «2016Q4», añade el análisis del período post-crisis e incorpora los modelos VAR y BVAR como elementos comparativos adicionales. Sin embargo, más allá de esta actualización, el contenido esencial de la investigación es el mismo, calcado al artículo ya publicado en 2012.

Carlos Cuerpo —licenciado en Economía por la Universidad de Extremadura en 2003 y Máster en Economía por la London School of Economics en 2004— no cita explícitamente ni entrecomilla en las 112 páginas de la tesis (ni en el texto, ni como nota al pie, ni en la bibliografía) el artículo de 2012 como fuente de los pasajes reproducidos, cometiendo así autoplagio y faltando a las normas de transparencia académica habituales, incluido el propio código ético de la Universidad Autónoma de Madrid.

GuttenPlag y SchavanPlag

En su caso, Heidingsfelder contribuyó enormemente a la dimisión de los ministros alemanes Karl-Theodor zu Guttenberg (2011) y Annette Schavan (2013) por plagiar en sus trabajos universitarios.

Su activismo político en las redes bajo el seudónimo Goalgetter empezó a cobrar relevancia en 2011, año en que el entonces ministro de Defensa alemán, el barón Karl Theodor zu Guttenberg, dimitió por plagiar en su tesis doctoral. Una carta delatora remitida a la prensa por un profesor de Derecho de Bremen en febrero de 2011 fue el detonante para que Heidingsfelder y otros contactos impulsaran la red wiki (espacio colaborativo en internet) GuttenPlag.

A través de esta plataforma detectaron en tiempo récord más muestras de plagio en el trabajo de Zu Guttenberg, elevando la presión sobre su figura. De tal modo que el mejor colocado en las quinielas para suceder a Angela Merkel terminó dimitiendo y su universidad, la de Bayreuth, retirándole el título de doctor «cum laude».

En marzo de aquel año, Heidingsfelder y otros promotores crearon la wiki VroniPlag para analizar la tesis doctoral presentada por la abogada Veronica Sass, hija del que fuera presidente de Baviera y candidato a canciller por la CSU (Unión Socialcristiana), Edmund Stoiber. «Vroni» es el diminutivo de «Veronica». Sass plagió el 54% de las páginas de su tesis doctoral en Derecho y terminó renunciando a su título.

En 2013 la wiki de cazadores de plagio adoptó el nombre de Annette Schavan, SchavanPlag, la ministra de Educación y Ciencia que también dimitió por copiar en su tesis Persona y consciencia. El consejo académico de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Düsseldorf le retiró el título de doctora (lo había obtenido 33 años antes) al comprobar que Schavan incluyó en el texto «de forma sistemática y premeditada» un trabajo intelectual que no era suyo. Y así, Heidingsfelder, que pasó a gestionar VroniPlag por su cuenta, fue descubriendo plagio en los trabajos universitarios de otros políticos y médicos alemanes.