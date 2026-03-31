El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido este martes el autoplagio del nuevo vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, en su tesis, que ha sido desvelado por OKDIARIO. Miembros del Consejo de Ministros han señalado a este medio que «es fascinante que eso sea lo peor». Una manera de escurrir el bulto, rechazando que este tema haya estado presente en la reunión de los titulares de cartera: «Nada que decir».

Este medio desveló este martes que el también ministro de Economía habría autoplagiado 28 páginas de un artículo que él mismo había publicado cinco años antes a través de Funcas en su tesis doctoral, defendida en la Universidad Autónoma de Madrid.

Fuentes de La Moncloa quitan peso a la información de este medio. Desde el Ejecutivo ironizan con que es «fascinante» que la conducta que incumple el código ético de la Universidad Autónoma de Madrid «sea lo peor que se puede sacar de Cuerpo».

Además, fuentes de la administración socialista dudan de que el Código Ético de la Autónoma se refiera estrictamente al autoplagio como una práctica prohibida. El texto, sin embargo, señala que es una infracción de sus normas de integridad académica.

Concretamente, esta medida explicita que una de las directrices de conducta de los doctorandos debe ser la siguiente: «Quienes forman parte de la comunidad universitaria combatirán el plagio y cualquier reproducción y apropiación total o parcial de un texto, obra o experimento sin hacer referencia a su autoría, así como cualquier acto que vaya en contra de la propiedad intelectual. También se deben evitar prácticas dirigidas a la mejora artificial del currículum vitae, como la doble publicación y el autoplagio».

Fuentes del Consejo de Ministros rechazan afirmar que esta noticia haya tenido impacto en el seno de la reunión de titulares de cartera de este lunes o que se haya comentado en el Ejecutivo y escurren el bulto. «Nada que decir», asegura uno de los miembros del Gobierno.

Precisamente, el autoplagio que habría cometido Cuerpo en su tesis doctoral es un tipo de plagio según especialistas como el Comité de Ética de la Publicación (COPE, por sus siglas en inglés). Este organismo indica que «el plagio incluye el autoplagio, que se produce cuando los autores reutilizan partes sustanciales de su propio trabajo publicado previamente sin la debida atribución».

Tesis plagiada de Cuerpo

La tesis doctoral de Carlos Cuerpo consta de 112 páginas. Está compuesta por cuatro capítulos en los que se incluyen los agradecimientos, resumen, gráficos y referencias bibliográficas. El tercer apartado, titulado Pronóstico a lo largo del ciclo económico (Forecasting along the business cycle), reproduce, como si fuera original, una serie de textos, epígrafes, gráficos y fórmulas durante 28 páginas, que son casi idénticas al artículo que él mismo firmó junto a la catedrática Pilar Poncela para la edición de Documentos de Trabajo de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), en 2012.

El artículo original se denomina Pronóstico económico con modelos multivariantes a lo largo del ciclo económico (Economic Forecasting with multivariate modelos along the business cycle), un título similar al tercer capítulo tercero de la tesis.

La tesis de 2017 amplía el artículo original. De ese modo, se lleva el período muestral desde 2010 hasta 2016. De ese modo, añade el análisis del período post-crisis e incorpora los modelos VAR y BVAR como elementos comparativos adicionales. Sin embargo, más allá de esta actualización, el contenido esencial de la investigación es el mismo, es una copia del artículo ya publicado en 2012.