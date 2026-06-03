Previsión del tiempo en Andalucía: cielos poco nubosos, chubascos y vientos moderados, según AEMET

El 3 de junio de 2026, en el conjunto del territorio andaluz, se prevén cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales, donde podrían registrarse algunos chubascos ocasionales. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas experimentarán un descenso notable en la vertiente mediterránea y un ascenso en Huelva y Sierra Morena. Además, se espera viento moderado con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 3 de junio

Cielo claro y brisa suave en Sevilla

El cielo de Sevilla se presenta despejado y radiante, como si se desperezara lentamente tras una larga noche. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 36 grados, creando un ambiente cálido que, con el sol como tímido invitado, nos ofrecerá un día luminoso. La mañana se engalanará con un aire fresco, soplando suavemente de dirección sureste a una velocidad de 10 km/h, perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre sin preocupación de lluvias.

Ya por la tarde, la calidez se hará más intensa y aunque se prevé un ligero aumento en la humedad, el ambiente no será demasiado pesado, con una máxima sensación térmica de 36 grados. La luz del día se prolongará hasta las 21:40, ofreciéndonos horas doradas para aprovechar. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas del viento, que podrían alcanzar hasta 60 km/h, lo que añade un toque de vivacidad a esta jornada sevillana.

Córdoba: cielo nublado y ambiente inestable

Las primeras luces del día traen consigo una sensación de inquietud en Córdoba. El aire se mueve agitado, presagiando un tiempo inestable que alterará la calma habitual. A medida que la mañana avanza, se vislumbra un cielo cubierto, pero no se prevén lluvias hasta el mediodía, cuando el viento comenzará a soplar con fuerza, alcanzando los 10 km/h y provocando una ligera sensación térmica.

Sin embargo, la tarde promete un contraste significativo, ya que la temperatura se disparará hasta los 36 °C, bajo un cielo igualmente nublado. Las ráfagas pueden superar los 30 km/h, creando un ambiente más fresco que en las horas previas. Con una alta humedad que podría superar el 60%, es recomendable no olvidar el paraguas y estar atento a cualquier cambio repentino.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado durante la mañana y algunas nubes dispersas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 34 grados, ofreciendo un ambiente agradable a lo largo del día, con vientos suaves y ráfagas ocasionales que no generarán inconvenientes.

Una jornada perfecta para disfrutar al aire libre, ideal para pasear por la ciudad o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Las condiciones son propicias para un agradable encuentro con amigos o familiares en los espacios abiertos.

Día soleado y agradable para pasear

en Cádiz

La jornada amanecerá con un cielo despejado que invitará a disfrutar de la mañana en Cádiz. La temperatura mínima rondará los 20 grados, en un ambiente que, aunque fresco, se sentirá mucho más cálido gracias a la sensación térmica que alcanzará los 26 grados. Durante la tarde, el sol seguirá brillando, alcanzando los 26 grados, con una humedad máxima que hará que el ambiente se sienta un poco pesado, pero sin riesgo de lluvia.

Con un suave viento del oeste que soplará a 15 km/h y ráfagas que podrían llegar hasta 9 km/h, el día se presentará agradable para pasear. A medida que el sol se ponga a las 21:38, Cádiz disfrutará de más de 14 horas de luz. En general, será un día cálido y soleado, ideal para disfrutar de la ciudad.

Jaén: cielo despejado y calor agradable

Las primeras horas en Jaén se presentan con un cielo despejado y unas temperaturas suaves que rondan los 23°C. La brisa será ligera, creando un ambiente agradable para los que salgan a disfrutar de la mañana. A medida que avance el día, el sol seguirá brillando, elevando la temperatura hasta un máximo de 34°C por la tarde, ideal para actividades al aire libre.

Este tiempo se mantendrá estable a lo largo de la jornada, con temperaturas agradables incluso durante la noche. Se recomienda vestir ropa fresca y llevar una botella de agua, ya que el calor puede ser intenso. Es un buen momento para disfrutar de una terraza al atardecer y contemplar el hermoso cielo jienense.

Cielo despejado y calidez creciente en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invitará a disfrutar de un comienzo tranquilo en Málaga, con temperaturas que rondarán los 22 grados. A medida que avance el día, el mercurio ascenderá, alcanzando una máxima de 30 grados en la tarde, pero el viento suave del este, a 10 km/h, aportará una agradable frescura.

Sin embargo, la calma matutina dará paso a un aumento en la humedad, que podrá alcanzar un 90% en algunas horas. Se recomienda llevar una botella de agua y protección solar, ya que la sensación térmica puede llegar a ser intensa. La noche promete ser fresca, con valores mínimos de 20 grados, ideal para pasear por la costa.

Granada: día soleado y cálido por delante

Las primeras horas del día en Granada se presentan con un cielo despejado y una temperatura mínima que ronda los 17 grados, lo que brinda un ambiente fresco y agradable. A medida que avance la mañana, el sol irá ganando fuerza y las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 31 grados en la tarde, lo que nos regalará un día cálido y soleado.

La previsión indica que esta tendencia se mantendrá, por lo que no es necesario preocuparse por la lluvia en ningún momento del día. Una recomendación para disfrutar mejor del tiempo será vestir ropa ligera y llevar consigo algún accesorio para refrescarse, pues la sensación térmica puede llegar a los 33 grados. ¡Aprovechemos este hermoso día!

Almería: cielo despejado y suave brisa

Las primeras horas traen un suave despertar en Almería, con temperaturas frescas de 24 grados que invitan a disfrutar la mañana. A medida que el sol avanza, el cielo se mantendrá despejado, aunque a media tarde se prevé una ligera brisa de viento del este, alcanzando velocidades de hasta 25 km/h, lo que elevará la sensación térmica a un máximo de 30 grados.

A medida que caiga la noche, el mercurio se reducirá a 21 grados y la humedad, que variará entre el 45% y el 90%, comenzará a sentirse. Se recomienda aprovechar el sol, ya que la puesta será a las 21:24 y los amantes del aire libre podrán disfrutar de una jornada sin probabilidad de lluvias ni cambios drásticos.