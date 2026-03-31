El autoplagio de Cuerpo en su tesis incumple el código ético de la Universidad Autónoma de Madrid

El autoplagio del economista Carlos Cuerpo en su tesis doctoral que revela OKDIARIO este martes incumple el Código Ético de la Universidad Autónoma de Madrid, la institución académica donde presentó este trabajo con 28 páginas fusiladas de un artículo firmado cinco años antes junto a Pilar Poncela. Esta profesora fue luego la directora del trabajo de postgrado del nuevo vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía.

El Código Ético de la Universidad Autónoma de Madrid dice que «quienes forman parte de la comunidad universitaria combatirán el plagio y cualquier reproducción y apropiación total o parcial de un texto, obra o experimento sin hacer referencia a su autoría, así como cualquier acto que vaya en contra de la propiedad intelectual. También se deben evitar prácticas dirigidas a la mejora artificial del currículum vitae, como la doble publicación y el autoplagio», señala este manual de buenas prácticas.

Precisamente, el autoplagio —como el que comete Cuerpo en su tesis doctoral— es un tipo o una modalidad de plagio, según distintos especialistas. Por ejemplo, el Comité de Ética de la Publicación (COPE, por sus siglas en inglés) subraya que «el plagio incluye el autoplagio, que se produce cuando los autores reutilizan partes sustanciales de su propio trabajo publicado previamente sin la debida atribución».

Asimismo, la plataforma Turnitin clasifica explícitamente el autoplagio como un tipo de plagio. «El autoplagio se produce cuando un escritor reutiliza su propio trabajo o datos anteriores en un nuevo texto sin que el lector lo sepa», indica. El propio presidente del Gobierno y jefe de Carlos Cuerpo, Pedro Sánchez, también cometió autoplagio en su polémica tesis doctoral.

El código ético de la UAM persigue el autoplagio, como el que comete Cuerpo.

Como publica OKDIARIO este martes, Carlos Cuerpo presentó en junio de 2017 la tesis titulada Análisis y pronóstico macroeconómico: una investigación empírica (Macroeconomic analysis and forecasting: an empirical investigation) en el Departamento de Análisis Económico: Economía Cuantitativa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM. Un trabajo que tiene acceso abierto (ver aquí) y que versa sobre los desequilibrios y choques macroeconómicos.

Esta tesis, de 112 páginas incluyendo agradecimientos, resumen, gráficos y referencias bibliográficas, tiene cuatro capítulos. Es el tercero de ellos, que se titula Pronóstico a lo largo del ciclo económico (Forecasting along the business cycle), donde Cuerpo reproduce como si fuera contenido original toda una serie de textos, epígrafes, gráficos y fórmulas a lo largo de 28 páginas, que son prácticamente idénticas al contenido de un artículo que él mismo firmó junto a Poncela para la edición de Documentos de Trabajo de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), año 2012.

Ese artículo —accesible en la página web de Funcas— se denomina Pronóstico económico con modelos multivariantes a lo largo del ciclo económico (Economic Forecasting with multivariate modelos along the business cycle), un título muy similar al del citado capítulo tercero de la tesis. Funcas es un think tank dedicado a la investigación económica y social y a su divulgación, formando parte de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

La tesis de 2017, en su conjunto, amplía el artículo de 2012, llevando el período muestral de «2010Q4» hasta «2016Q4», añade el análisis del período post-crisis e incorpora los modelos VAR y BVAR como elementos comparativos adicionales. Sin embargo, más allá de esta actualización, el contenido esencial de la investigación es el mismo, calcado al artículo ya publicado en 2012.

Por ejemplo, como reproduce aquí OKDIARIO, la página 6 del citado artículo -accesible en la página web de Funcas- aparece fusilada completamente por Cuerpo en la página 57 de la tesis doctoral que defendió cinco años después. En ningún momento, el actual vicepresidente primero del Gobierno referencia que esos párrafos están extraídos del artículo de 2012 firmado junto a su profesora Poncela.

La página 6 del artículo de Cuerpo de 2012 aparece fusilado sin cita en la página 57 de la tesis.

Carlos Cuerpo —licenciado en Economía por la Universidad de Extremadura en 2003 y Máster en Economía por la London School of Economics en 2004— no cita explícitamente en las 112 páginas de la tesis doctoral (ni en el texto, ni como nota al pie, ni en la bibliografía) el artículo de 2012 como fuente de los pasajes reproducidos, cometiendo así autoplagio y faltando a las normas de transparencia académica habituales, incluido el propio código ético de la Universidad Autónoma de Madrid.

Como explica la investigadora Elizabeth Wager en la publicación ¿Por qué la publicación redundante es un problema? (2015), «aquí la cuestión no es sólo identificar al autor (que es el mismo), sino también identificar que una porción mayor o menor del texto proviene de una producción preexistente y, por lo tanto, no es parte de la nueva producción. Entonces, ¿cómo podemos medir el nuevo esfuerzo realizado y la contribución de nuevos conceptos e ideas? ¿Es normal que una persona sea recompensada, o incluso remunerada, varias veces por un mismo trabajo?», subraya Wager.