Precio de la gasolina hoy 3 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Ya estamos a mitad de semana, y el precio de la gasolina vuelve a colarse entre las preocupaciones de muchos conductores en Andalucía. Y en el caso de este miércoles 3 de junio, con varios desplazamientos todavía por delante, no son pocos los que revisan cuánto cuesta repostar antes de parar en la primera gasolinera que encuentran, sobre todo teniendo en cuenta que las diferencias entre unas estaciones y otras siguen siendo bastante visibles. Conozcamos entonces cuál es el precio de la gasolina hoy 3 de junio a través de los datos que nos da el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica con las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Precio de la gasolina hoy 3 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

Gasolineras más baratas para repostar este miércoles en Sevilla:

Gasolina 95

Tamoil : Utrera, Carretera A-394 km 16 – 1,299 €/l.

: Utrera, Carretera A-394 km 16 – 1,299 €/l. Petroprix : Calonge, Calle Metalurgia, s/n – 1,317 €/l.

: Calonge, Calle Metalurgia, s/n – 1,317 €/l. Plenergy : Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,317 €/l.

: Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,317 €/l. E.S. Vistalegre : Utrera, Calle Écija-Jerez, 11 – 1,325 €/l.

: Utrera, Calle Écija-Jerez, 11 – 1,325 €/l. Ballenoil : Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n – 1,325 €/l.

: Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n – 1,325 €/l. Plenergy : Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,325 €/l.

: Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,325 €/l. Plenergy : Utrera, Calle Mirlo, 1 – 1,325 €/l.

: Utrera, Calle Mirlo, 1 – 1,325 €/l. Ronda Norte : Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n – 1,327 €/l.

: Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n – 1,327 €/l. Masfuel : La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6 – 1,327 €/l.

: La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6 – 1,327 €/l. Moove: Sevilla, Calle Astronomía, 3 – 1,327 €/l.

Gasolina 98

Galp : Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km 4 – 1,519 €/l.

: Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km 4 – 1,519 €/l. Galp : Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5 – 1,549 €/l.

: Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5 – 1,549 €/l. Galp : Sevilla, Avenida Andalucía, 44 – 1,549 €/l.

: Sevilla, Avenida Andalucía, 44 – 1,549 €/l. BS Energy : Los Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n – 1,569 €/l.

: Los Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n – 1,569 €/l. Nueva Calonge : Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,579 €/l.

: Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,579 €/l. Shell : Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1,579 €/l.

: Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1,579 €/l. Alcampo : Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1,581 €/l.

: Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1,581 €/l. Enerplus : Mairena del Alcor, Carretera A-392 km 19,900 – 1,595 €/l.

: Mairena del Alcor, Carretera A-392 km 19,900 – 1,595 €/l. Family Energy : Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1,599 €/l.

: Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1,599 €/l. Cepsa: Las Cabezas de San Juan, Calle Blas Infante, 43 – 1,599 €/l.

Diésel

Ballenoil : San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n – 1,449 €/l.

: San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n – 1,449 €/l. Petroprix : Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28 – 1,449 €/l.

: Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28 – 1,449 €/l. Masfuel : La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6 – 1,459 €/l.

: La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6 – 1,459 €/l. Moove : Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n – 1,459 €/l.

: Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n – 1,459 €/l. Ilipamagna : Alcalá del Río, Calle Variante CC-431 km 127,4 – 1,466 €/l.

: Alcalá del Río, Calle Variante CC-431 km 127,4 – 1,466 €/l. Ballenoil : La Algaba, Avenida de la Industria, 25 – 1,466 €/l.

: La Algaba, Avenida de la Industria, 25 – 1,466 €/l. Q8 : San José de la Rinconada, Autovía A-3104 km 7 – 1,469 €/l.

: San José de la Rinconada, Autovía A-3104 km 7 – 1,469 €/l. ASC Carburantes : Mairena del Aljarafe, Calle Artesanía, 11 – 1,479 €/l.

: Mairena del Aljarafe, Calle Artesanía, 11 – 1,479 €/l. Plenergy : San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14 – 1,479 €/l.

: San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14 – 1,479 €/l. Ballenoil: San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2 – 1,479 €/l.

Precio de la gasolina hoy 3 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

Las gasolineras que tienen precios más bajos para repostar hoy miércoles en Cádiz:

Gasolina 95

Ballenoil : Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar – 1,359 €/l.

: Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar – 1,359 €/l. Tamoil : Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1,359 €/l.

: Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1,359 €/l. Petroprix : Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,359 €/l.

: Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,359 €/l. Alcampo : Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,359 €/l.

: Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,359 €/l. Plenergy : Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n – 1,359 €/l.

: Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n – 1,359 €/l. Ballenoil : Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n – 1,369 €/l.

: Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n – 1,369 €/l. Ballenoil : Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,369 €/l.

: Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,369 €/l. Ballenoil : Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n – 1,369 €/l.

: Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n – 1,369 €/l. GM Oil : El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11 – 1,389 €/l.

: El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11 – 1,389 €/l. Ballenoil: El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2 – 1,395 €/l.

Gasolina 98

Alcampo : Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,489 €/l.

: Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,489 €/l. ES Coloso : La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km 5,8 – 1,495 €/l.

: La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km 5,8 – 1,495 €/l. Tamoil : Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1,499 €/l.

: Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1,499 €/l. Shell : La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2 – 1,549 €/l.

: La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2 – 1,549 €/l. ASC Carburantes : Tarifa, Carretera CN-340 km 94,2 – 1,579 €/l.

: Tarifa, Carretera CN-340 km 94,2 – 1,579 €/l. Shell : Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8 – 1,579 €/l.

: Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8 – 1,579 €/l. Tarifa Oil : Tarifa, Calle Algeciras, 58 – 1,579 €/l.

: Tarifa, Calle Algeciras, 58 – 1,579 €/l. Galp : Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km 639,5 – 1,589 €/l.

: Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km 639,5 – 1,589 €/l. Gacosur Jerez : Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134 – 1,599 €/l.

: Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134 – 1,599 €/l. Shell: Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km 639,8 – 1,599 €/l.

Diésel

Alcampo : Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,489 €/l.

: Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,489 €/l. Ballenoil : Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar – 1,499 €/l.

: Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar – 1,499 €/l. Tamoil : Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1,499 €/l.

: Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1,499 €/l. Petroprix : Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,499 €/l.

: Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,499 €/l. Plenergy : Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n – 1,499 €/l.

: Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n – 1,499 €/l. GM Oil : El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11 – 1,509 €/l.

: El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11 – 1,509 €/l. SCA Ntra. Sra. de las Virtudes : Conil de la Frontera, Carretera Cádiz-Málaga km 21 – 1,510 €/l.

: Conil de la Frontera, Carretera Cádiz-Málaga km 21 – 1,510 €/l. Petroprix : El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1 – 1,515 €/l.

: El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1 – 1,515 €/l. Petroprix : Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17 – 1,515 €/l.

: Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17 – 1,515 €/l. Shell: Los Arenales, Polígono Avda. Ingeniero Félix Sancho 19 – 1,515 €/l.

Precio de la gasolina hoy 3 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

En Málaga estas son las gasolineras más baratas para hoy miércoles:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen : Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n – 1,395 €/l.

: Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n – 1,395 €/l. Madese-Benamaina : Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19 – 1,418 €/l.

: Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19 – 1,418 €/l. Petroprix : Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22 – 1,418 €/l.

: Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22 – 1,418 €/l. Ballenoil : Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbanización La Leala, parcela 3 y 4 – 1,419 €/l.

: Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbanización La Leala, parcela 3 y 4 – 1,419 €/l. Ballenoil : Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25 – 1,419 €/l.

: Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25 – 1,419 €/l. Petromarkt : Benalmádena, Calle Sidra, 4 – 1,429 €/l.

: Benalmádena, Calle Sidra, 4 – 1,429 €/l. Olivarera Trabuco : Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km 2,2 – 1,435 €/l.

: Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km 2,2 – 1,435 €/l. Eroski : Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n – 1,439 €/l.

: Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n – 1,439 €/l. Ecoárea Santa Amalia : Alhaurín de la Torre, Carretera Cártama-Churriana km 4,750 – 1,439 €/l.

: Alhaurín de la Torre, Carretera Cártama-Churriana km 4,750 – 1,439 €/l. Easygas: Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5 – 1,439 €/l.

Gasolina 98

Ninguno : Marbella, Calle Aluminio, s/n – 1,569 €/l.

: Marbella, Calle Aluminio, s/n – 1,569 €/l. ES Coloso Churriana : Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89 – 1,595 €/l.

: Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89 – 1,595 €/l. Coloso : Málaga, Carretera de Coín km 54 – 1,595 €/l.

: Málaga, Carretera de Coín km 54 – 1,595 €/l. M3 Petróleos : Benalmádena, Avenida Antonio Machado, 110 – 1,599 €/l.

: Benalmádena, Avenida Antonio Machado, 110 – 1,599 €/l. Agla : Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km 1 – 1,605 €/l.

: Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km 1 – 1,605 €/l. Shell : Málaga, Avenida Velázquez, s/n – 1,619 €/l.

: Málaga, Avenida Velázquez, s/n – 1,619 €/l. Galp : Fuengirola, Parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n – 1,619 €/l.

: Fuengirola, Parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n – 1,619 €/l. Gueroil : Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 – 1,639 €/l.

: Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 – 1,639 €/l. Galp : Málaga, Calle Herman Hesse, 5 – 1,649 €/l.

: Málaga, Calle Herman Hesse, 5 – 1,649 €/l. La Trocha: Coín, Carretera Coín-Cártama km 1 – 1,649 €/l.

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen : Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n – 1,466 €/l.

: Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n – 1,466 €/l. Trops : Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n – 1,498 €/l.

: Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n – 1,498 €/l. Ecoárea Santa Amalia : Alhaurín de la Torre, Carretera Cártama-Churriana km 4,750 – 1,499 €/l.

: Alhaurín de la Torre, Carretera Cártama-Churriana km 4,750 – 1,499 €/l. Gueroil : Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 – 1,499 €/l.

: Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 – 1,499 €/l. Ecoárea Alhaurín : Alhaurín el Grande, Polígono La Rosa, Calle Guadalmedina, 13 – 1,499 €/l.

: Alhaurín el Grande, Polígono La Rosa, Calle Guadalmedina, 13 – 1,499 €/l. Plenergy : Algarrobo, Calle Talleres, 4 – 1,499 €/l.

: Algarrobo, Calle Talleres, 4 – 1,499 €/l. Eroski : Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n – 1,509 €/l.

: Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n – 1,509 €/l. Easygas : Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5 – 1,509 €/l.

: Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5 – 1,509 €/l. S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva : Mollina, Avenida de las Américas, 35 – 1,517 €/l.

: Mollina, Avenida de las Américas, 35 – 1,517 €/l. Olivarera Trabuco: Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km 2,2 – 1,535 €/l.

Precio de la gasolina hoy 3 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

A continuación las gasolineras más baratas de Córdoba hoy miércoles:

Gasolina 95

Cooperativa Lucena : Lucena, Avenida de la Infancia, 15 – 1,379 €/l.

: Lucena, Avenida de la Infancia, 15 – 1,379 €/l. Almazaras de la Subbética : Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8 – 1,384 €/l.

: Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8 – 1,384 €/l. Plenergy : Lucena, Calle Concha Lago, s/n – 1,385 €/l.

: Lucena, Calle Concha Lago, s/n – 1,385 €/l. Plenergy : Anjarón, Calle Espejo, 21 – 1,385 €/l.

: Anjarón, Calle Espejo, 21 – 1,385 €/l. F. del Moral : Rute, Avenida Blas Infante, s/n – 1,395 €/l.

: Rute, Avenida Blas Infante, s/n – 1,395 €/l. Ballenoil : Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial) – 1,399 €/l.

: Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial) – 1,399 €/l. Ballenoil : Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,403 €/l.

: Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,403 €/l. Enerplus : Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,409 €/l.

: Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,409 €/l. Fueling : Lucena, Ronda San Francisco, s/n – 1,409 €/l.

: Lucena, Ronda San Francisco, s/n – 1,409 €/l. Ballenoil: Córdoba, Avenida Libia, 34 – 1,419 €/l.

Gasolina 98

Enerplus : Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,489 €/l.

: Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,489 €/l. Mirasierra : Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 – 1,489 €/l.

: Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 – 1,489 €/l. Fueling : Lucena, Ronda San Francisco, s/n – 1,499 €/l.

: Lucena, Ronda San Francisco, s/n – 1,499 €/l. El Carmen : Posadas, Avenida Andalucía, s/n – 1,559 €/l.

: Posadas, Avenida Andalucía, s/n – 1,559 €/l. Family Energy : Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski) – 1,589 €/l.

: Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski) – 1,589 €/l. Petromarkt : Puente Genil, Calle Membrilleras, 5 – 1,609 €/l.

: Puente Genil, Calle Membrilleras, 5 – 1,609 €/l. E.S. La Milana Agla : Priego de Córdoba, Carretera A-339 km 24 – 1,625 €/l.

: Priego de Córdoba, Carretera A-339 km 24 – 1,625 €/l. Q8 : El Arrecife, Carretera N-IV km 428 – 1,629 €/l.

: El Arrecife, Carretera N-IV km 428 – 1,629 €/l. Shell : Pozoblanco, Carretera CO-6411 km 0,300 – 1,639 €/l.

: Pozoblanco, Carretera CO-6411 km 0,300 – 1,639 €/l. Carrefour: Baena, Carretera A-305 km 60 – 1,639 €/l.

Diésel

Cepsa : La Rambla, Calle Carrera Baja, 6 – 1,445 €/l.

: La Rambla, Calle Carrera Baja, 6 – 1,445 €/l. Almazaras de la Subbética : Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8 – 1,451 €/l.

: Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8 – 1,451 €/l. F. del Moral : Rute, Avenida Blas Infante, s/n – 1,495 €/l.

: Rute, Avenida Blas Infante, s/n – 1,495 €/l. Cooperativa : Benamejí, Avenida de la Venta, 3 – 1,498 €/l.

: Benamejí, Avenida de la Venta, 3 – 1,498 €/l. Petroprix : Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8 – 1,499 €/l.

: Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8 – 1,499 €/l. Plenergy : Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8 – 1,499 €/l.

: Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8 – 1,499 €/l. Riosol : Castro del Río, Ronda Norte, s/n – 1,499 €/l.

: Castro del Río, Ronda Norte, s/n – 1,499 €/l. Enerplus : Córdoba, Avenida Lonjas, s/n – 1,499 €/l.

: Córdoba, Avenida Lonjas, s/n – 1,499 €/l. Ballenoil : Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,513 €/l.

: Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,513 €/l. Plenergy: Lucena, Calle Concha Lago, s/n – 1,539 €/l.

Precio de la gasolina hoy 3 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Granada

Si vives en Granada estas son las gasolineras que tienen precios más baratos hoy miércoles:

Gasolina 95

Plenergy : Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427 – 1,339 €/l.

: Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427 – 1,339 €/l. Alcampo : Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,349 €/l.

: Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,349 €/l. Tamoil : Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,349 €/l.

: Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,349 €/l. Alcampo Motril : Motril, Avenida Salobreña, s/n – 1,349 €/l.

: Motril, Avenida Salobreña, s/n – 1,349 €/l. GM Oil : Motril, Calle Santo Domingo, 23 – 1,349 €/l.

: Motril, Calle Santo Domingo, 23 – 1,349 €/l. E.S. El Molino Atarfe I : Atarfe, Polígono SI-9.2, 35 – 1,359 €/l.

: Atarfe, Polígono SI-9.2, 35 – 1,359 €/l. Low Cost Tiburonoil : Albolote, Calle Loja, s/n – 1,359 €/l.

: Albolote, Calle Loja, s/n – 1,359 €/l. Juncadiesel : Albolote, Calle Baza, 328 – 1,359 €/l.

: Albolote, Calle Baza, 328 – 1,359 €/l. Plenergy : Granada, Avenida de Andalucía, s/n – 1,359 €/l.

: Granada, Avenida de Andalucía, s/n – 1,359 €/l. Petroprix: Granada, Polígono PERI Cetarsa, 5 – 1,359 €/l.

Gasolina 98

Alcampo : Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,449 €/l.

: Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,449 €/l. Tamoil : Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,449 €/l.

: Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,449 €/l. AM97 Plus : Valderrubio, Carretera Tovares km 1,4 – 1,479 €/l.

: Valderrubio, Carretera Tovares km 1,4 – 1,479 €/l. A. Aguaza : Cúllar, N-342 km 156 – 1,529 €/l.

: Cúllar, N-342 km 156 – 1,529 €/l. Fueling : Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km 4 – 1,529 €/l.

: Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km 4 – 1,529 €/l. Alcampo Motril : Motril, Avenida Salobreña, s/n – 1,539 €/l.

: Motril, Avenida Salobreña, s/n – 1,539 €/l. ASC Carburantes : Atarfe, Carretera N-432 km 429 (margen izquierdo) – 1,579 €/l.

: Atarfe, Carretera N-432 km 429 (margen izquierdo) – 1,579 €/l. ASC Carburantes : Atarfe, Carretera N-432 km 429 (margen derecho) – 1,579 €/l.

: Atarfe, Carretera N-432 km 429 (margen derecho) – 1,579 €/l. ASC Carburantes : Armilla, Carretera Armilla km 7 – 1,579 €/l.

: Armilla, Carretera Armilla km 7 – 1,579 €/l. ASC Carburantes: Granada, Carretera N-432 km 431 – 1,579 €/l.

Diésel

Plenergy : Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427 – 1,439 €/l.

: Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427 – 1,439 €/l. Alcampo : Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,449 €/l.

: Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,449 €/l. Tamoil : Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,449 €/l.

: Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,449 €/l. Gaia : Zújar, Polígono Acceso a Carretera Estación Ferrocarril, s/n – 1,449 €/l.

: Zújar, Polígono Acceso a Carretera Estación Ferrocarril, s/n – 1,449 €/l. E.S. El Molino Atarfe I : Atarfe, Polígono SI-9.2, 35 – 1,459 €/l.

: Atarfe, Polígono SI-9.2, 35 – 1,459 €/l. Nortegra Low Cost : Baza, Calle F (Polígono La Noria), 10 – 1,459 €/l.

: Baza, Calle F (Polígono La Noria), 10 – 1,459 €/l. E.S. Minioil : Baza, Carretera de Murcia, s/n – 1,459 €/l.

: Baza, Carretera de Murcia, s/n – 1,459 €/l. BS Energy : Baza, Carretera Benamaurel, s/n – 1,469 €/l.

: Baza, Carretera Benamaurel, s/n – 1,469 €/l. Low Cost Tiburonoil : Albolote, Calle Loja, s/n – 1,469 €/l.

: Albolote, Calle Loja, s/n – 1,469 €/l. Carba: Baza, Carretera Benamaurel km 4 – 1,469 €/l.

El Mapa que tiene las gasolineras más baratas:

Con estos resutlados ya sabes donde repostar, pero si quieres hacer tu propia consuta, puedes entrar en el Geoportal gasolineras en el que tienes resultados por listados como los vistos o también, se puede filtrar la información en forma de mapa como este de Cádiz que te mostramos, y verás sobre el territorio como se señalan las gasolineras con el precio que marca en ese momento encima.