Acantilados y playas de Vizcaya con vistas privilegiadas para disfrutar del eclipse solar del 12 de agosto

El 12 de agosto de 2026 va a ser un día que pocas veces se va a volver a repetir en España, al menos en un corto plazo de tiempo. Cuando llegue la tarde, el sol irá desapareciendo poco a poco hasta dejar una escena poco habitual en pleno verano, ya que se producirá un eclipse que podrá seguirse desde buena parte del País Vasco y que, en algunos puntos, llegará a oscurecer el día durante unos instantes, de modo que si vives en Vizcaya o vas a pasar allí el verano, queremos ofrecerte los mejores lugares de playa y acantilados para no perderte este eclipse solar.

Y es que en Vizcaya también se va a poder ver, aunque durante menos tiempo que en otras zonas cercanas. Aun así, hay un factor que juega a favor y es el del mar. Tener delante un horizonte limpio hacia el oeste o noroeste, justo donde cae el sol, puede marcar la diferencia a la hora de disfrutarlo bien de modo que puedes apostar por acantilados, playas abiertas o miradores naturales que permiten seguir el fenómeno sin obstáculos y alargar la experiencia casi hasta la puesta. Toma nota entonces, porque estos son algunos de los lugares de Vizcaya donde seguro, podrás ver el eclipse solar.

Punta Galea

El paseo de Punta Galea en el norte de Getxo es uno de esos lugares que encajan perfectamente con lo que recomiendan los expertos: ya que tiene altura, horizonte limpio y orientación directa hacia el mar. Desde aquí se domina todo el Abra y el Cantábrico abierto, sin obstáculos. Es un sitio muy cómodo para instalarse con tiempo, caminar por la zona o buscar un punto algo más resguardado del viento, que suele ser frecuente incluso en pleno mes de agosto. Además, está bien conectado con Bilbao, por lo que puede ser una de las opciones más prácticas si no quieres complicarte demasiado con el acceso.

Playas de Sopelana

Las playas de Arrietara y Atxabiribil, en Sopelana, son otra apuesta segura si vives en Vizcaya y no te quieres perder este eclipse solar. Son amplias, accesibles y con un horizonte completamente despejado hacia el mar. Pero además a diferencia de otros puntos más elevados, tienen mucho espacio, de modo que es más fácil encontrar sitio, moverse o incluso tumbarse mientras avanza el eclipse. Eso sí, precisamente por eso también es uno de los lugares donde se espera más gente, así que si decides venir aquí, conviene llegar con bastante antelación y tener en cuenta el acceso, sobre todo en coche.

Barrika

Muy cerca de Sopelana, Barrika ofrece un paisaje más salvaje y, en muchos casos, algo menos concurrido. Sus acantilados, con formaciones de flysch, permiten ver el horizonte desde distintos puntos sin necesidad de bajar a la playa. Esto es importante si lo que buscas es evitar aglomeraciones o tener una vista más elevada. No es el lugar más cómodo en términos de acceso, pero precisamente por eso suele haber menos gente que en otras zonas más conocidas.

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San Juan de Gaztelugatxe

Si hablamos de imágenes, pocos sitios compiten con San Juan de Gaztelugatxe. El islote, la ermita y el mar alrededor forman uno de los paisajes más reconocibles de Vizcaya. Para el eclipse puede ser un lugar impresionante, pero también hay que ser realista ya que seguro que será uno de los puntos más masificados del día. El acceso está regulado y requiere planificación previa, así que no es la mejor opción si buscas algo improvisado. Aun así, en los alrededores, entre Bakio y Bermeo, hay varios miradores y zonas donde se puede disfrutar de vistas similares sin necesidad de subir hasta la ermita.

Urdaibai y la playa de Laida

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai es otra de las zonas más recomendables, sobre todo por la variedad de paisajes. La playa de Laida ofrece una vista directa al mar, con un horizonte bastante limpio, mientras que en zonas más elevadas del entorno hay miradores desde los que se puede observar el eclipse con una perspectiva más amplia. Es una buena opción si quieres combinar la experiencia con algo más de tranquilidad o incluso pasar el día completo en la zona.

Bilbao (Artxanda o Kobetas)

Si no quieres salir de la ciudad, también hay opciones ya que zonas elevadas como Artxanda o el monte Kobetas permiten ver el cielo con cierta amplitud. No es el entorno ideal en términos de oscuridad o horizonte completamente limpio, pero puede ser suficiente si el tiempo acompaña. Además, es la opción más cómoda en cuanto a transporte y servicios.

Qué tener en cuenta para ver el eclipse en Vizcaya

Más allá del lugar, hay varios puntos que conviene tener claros para no llevarse sorpresas ese día.