El Partido Popular ha registrado una ley en el Senado para multar la exaltación de ETA también en redes sociales con hasta 150.000 euros. «La exhibición o difusión pública, incluida la realizada a través de medios digitales, plataformas o redes sociales, de símbolos, imágenes, mensajes o consignas que exalten el terrorismo o humillen a las víctimas», se puede leer en la iniciativa.

Además de en las redes sociales, la propuesta de los populares pretende prohibir «los actos de homenaje a personas condenadas por delitos de terrorismo», también busca acabar con la cesión de espacios, instalaciones y pretende suprimir la posibilidad de que se puedan destinar recursos públicos a prolongar el dolor de las víctimas.

«Pedro Sánchez no tiene límites morales. Acordó con Otegi acercar para luego liberar a los presos de ETA, y ahora se cruza de brazos mientras los etarras son homenajeados en las calles y las víctimas sufren con dolor», ha asegurado Alicia García, portavoz del grupo parlamentario popular en el Senado.

Tras la salida reciente a la calle de «terroristas sanguinarios», el PP exige que se tramite de forma urgente su iniciativa y que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, «no la meta en el congelador»

«Se trata de una iniciativa novedosa para acabar con ese tipo de actos; por lo que el PSOE tendrá la oportunidad de empezar a enmendar sus errores y ayudar a las víctimas o seguir al lado de Bildu», recuerdan los populares.

El PSOE vota con Bildu

El PSOE votó ‘no’ en el Congreso de los Diputados hace pocas semanas a prohibir que los condenados por el terrorismo de ETA den clase a menores de edad en institutos y colegios públicos. Los socialistas, junto al resto de sus socios, se opusieron a la propuesta del diputado de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán.

Catalán relató en la Cámara Baja cómo en diferentes centros educativos de País Vasco y Navarra hay condenados por terrorismo impartiendo clases, como en el municipio de Elgoibar, donde el condenado daba clases de Ética.

En el Parlamento de Navarra, hace pocas semanas, también se debatió esta cuestión, y «fue vergonzoso escuchar las descalificaciones que se realizaron, solo por proponer un debate de esta naturaleza», criticó.

Para el diputado, «el debate es nítido y claro» y más «cuando tenemos el amparo de la Ley Orgánica de Protección del Menor», aseguró. «¿De verdad queremos que un terrorista de ETA esté formando a menores de edad?».

Con esa votación, el Congreso cerró la puerta a modificar la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. La propuesta de UPN proponía que «las personas condenadas por sentencia firme por delito de terrorismo no puedan ocupar puestos de trabajo que impliquen contacto habitual con menores».