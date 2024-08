La serie de Anthony Hopkins que llega a Prime Video y pretende superar a ‘Gladiator’

La historia está de moda y las ficciones ambientadas en el Imperio romano se van a convertir en unos meses en las favoritas de muchos espectadores. Por un lado en noviembre se estrenará en los cines la película Gladiator 2 y a partir del viernes 9 de agosto se podrá ver en la plataforma de streaming Prime Video la serie Those About to Die protagonizada por el conocido actor británico Anthony Hopkins. Una serie dramática de época ambientada en los tiempos del Imperio romano y la historia que cuenta gira alrededor de las intrigas políticas que hay alrededor de la figura del emperador Vespasiano en sus últimas semanas de vida. Lo que están esperando los espectadores de esta nueva serie son los combates de gladiadores y las carreras de cuadriga que van a ser el punto fuerte de esta serie de romanos que es la apuesta de Prime Video para el final del verano.

La serie Those About to Die se ha estrenado ya en otros países el 18 de julio, por lo que se espera que Prime Video ponga a disponibilidad de los usuarios la serie completa. Esta ficción está basada en el libro homónimo publicado en 1958 de Daniel P. Mannix que destacó por haberse convertido en una fuente contrastada sobre cómo era vida de los gladiadores romanos.

Si la adaptación de este libro no se ha desviado en ningún momento, la fidelidad histórica a lo que ocurrió en esa época se convertirá en la diferencia con otras ficciones como Gladiator (2000) o la segunda parte de esta película.

Those About to Die es una co-producción estadounidense, alemana e italiana y en la versión original se utilizan como idiomas el inglés, el italiano y el alemán. Una serie codirigida por el histórico Roland Emmerich (’Soldado Universal’, ‘Independence Day‘) y Marco Kreuzpaintner. Robert Rodat se ha encargado de adaptar el libro a los guiones de la serie, cuya primera temporada está dividida en diez episodios. El título de esta ficción está relacionado con la celebre frase “Ave Caesar, oi morituri te salutant”, que en castellano significa “Salve, César, los que van a morir te saludan”.

¿Cuál es la trama de la serie Those About to Die?

Como hemos comentado la serie se centra en las intrigas políticas alrededor de la figura del emperador Vespasiano (Anthony Hopkins) en sus últimas semanas de vida. La sinopsis oficial de la serie es la siguiente: “Roma, 79 d. C. El pueblo, aburrido, inquieto y cada vez más violento, se ve contenido por dos cosas: comida gratis y espectáculos para su entretenimiento. Cuando las masas empiezan a hastiarse y a pedir sangre, se erige un estadio diseñado para celebrar combates de gladiadores: el coliseo. Bajo él trabajan y viven miles de personas, y entre ellas se cuentan millares que morirán por los juegos”.

En los diez episodios que tiene la serie y que esperamos que estén disponibles todos en su estreno para poderlos ver al ritmo que queramos, veremos cómo era la vida de estos gladiadores que trabajaban y vivían en el coliseo. La serie es una gran oportunidad para recrear la época desde una mirada fiel a la historia y conocer con detalle las penurias que tenían que pasar los gladiadores entre combate y combate.

Por ahora no tenemos muchas opiniones de esta serie de romanos y tendremos que esperar a que se estrene, pero en el agregador Rotten Tomatoes cuenta con una valoración del 50% de crítica y 56% del público, y una nota de 6,5/10 en IMDb.

El reparto de esta serie de romanos

El protagonista indiscutible de Those About to Die es el actor Anthony Hopkins que interpreta el papel Vespasiano. En el reparto están los actores Iwan Rheon que da vida a Tenax, Sara Martins a Cala, Tom Hughes a Tito Flavio Vespasiano, Jojo Macari a Tito Flavio Domiciano o Jóhannes Haukur Jóhannesson a Viggo.

Además, en el reparto de esta serie hay un gran número de actores como Gabriella Pession como Antonia Servilia, Iwan Rheon como Tenax,Moe Hashim como Kwame, gladiador. David Wurawa como Gavros. Lara Wolf como Berenice, «reina hebrea» o Rupert Penry-Jones como Marso Servilio, entre otros muchos.

Para poder valorar la serie tendremos que esperar al 9 de agosto y ver las aventuras de los gladiadores de Those About to Die. Solo la presencia del actor británico Anthony Hopkins ya apunta a un toque de calidad en esta nueva serie de romanos.

De nuevo Prime Video se está convirtiendo por sus nuevos contenidos, su amplio catálogo y sus novedades constantes en una de las favoritas de este verano. Para los que quieran ir preparándose para el estreno del verano en Prime Video también se puede ver la película Gladiator y disfrutar de las aventuras de Russell Crowe en esta cinta.