Detenidos tres hombres por robar y enviar cápsulas secas de amapola adormidera a Málaga, Ávila y Mallorca

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres de origen indio que hacían envíos postales de cápsulas secas de amapola adormidera a las provincias de Málaga, Ávila y Mallorca, así como a Estados Unidos. Se les imputan presuntos delitos contra la salud pública por tráfico de drogas. Todos han ingresado en prisión por estos hechos.

Según ha explicado el Instituto Armado en un comunicado, la operación arrancó con la interceptación de cuatro envíos postales con casi siete kilos de sustancias de origen vegetal en el aeropuerto de Alicante-Elche. Tras el análisis, se determinó que era Papaver somniferum, también conocida como adormidera o amapola real, una planta directamente vinculada a la producción de opio y sus derivados.

En todos los envíos aparecía el mismo apellido, tanto en los remitentes como en los destinatarios. Además, se comprobó que todos los paquetes habían sido remitidos desde diferentes domicilios, todos ubicados en el municipio de Los Alcázares (Murcia).

En una primera fase, los investigadores analizaron la documentación y el contenido de los paquetes intervenidos, desplazándose posteriormente al municipio de Los Alcázares con el objetivo de identificar y localizar a los presuntos remitentes. Estas gestiones permitieron identificar a tres hombres del mismo clan, todos nacidos en India.

Tras consultar en bases de datos policiales se comprobó que estas personas habían estado presuntamente relacionadas con hurtos recientes de Papaver somniferum en plantaciones legales destinadas a uso farmacéutico situadas en la provincia de Albacete.

A finales del pasado mes de enero, una vez localizados los sospechosos y acreditada su presunta participación en los hechos investigados, se realizaron tres registros domiciliarios en Los Alcázares. Como resultado de los mismos, se detuvo a los tres investigados y se intervinieron 527 kilos de Papaver somniferum.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Elche, que decretó su ingreso en prisión.

La operación conocida como Guru25 se ha desarrollado gracias a la colaboración de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil en Alicante y la Compañía de la Guardia Civil de Torre Pacheco.

Con esta operación, la Guardia Civil ha logrado desmantelar un grupo dedicado al robo y distribución ilegal de una sustancia altamente peligrosa, evitando su comercialización y reforzando la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada.