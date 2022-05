Ampliamente considerada como la reina indiscutible de la comedia romántica en la década de los 80 y los 90, ha pasado bastante tiempo sin que conozcamos el trabajo de Meg Ryan. La actriz y directora debutó detrás de las cámaras como el drama bélico Ithaca en 2015 y ahora, siete años después, no sólo regresará a su rol de directora sino que protagonizará la comedia romántica What Happens Later.

La película ha sido descrita como “una versión evolucionada y nostálgica” del género de la comedia romántica y acompañando a Ryan, también podremos ver al actor David Duchovny (Expediente X, Californication). La historia de What Happens Later se centra en una pareja que se conoce por primera vez, décadas después de separarse. Tirados en un aeropuerto por la noche, repasan lo que podría haber sido su relación si en vez de marcharse cada uno por su lado, hubiesen continuado su vida juntos. El regreso de Meg Ryan no es simplemente una vuelta a la comedia romántica, más bien es un regreso al mundo del largometraje en general. En 2013 interpretó a Karen Sharpe en la serie Web Therapy, pero para recordarla en una cinta (aparte de Ithaca) debemos remontarnos a 2009 en Atrapado por amor. Duchovny en cambio, siempre se ha mostrado más activo, entre el regreso de Expediente X y la comedia de Netflix La burbuja.

La historia de What Happens Later se basa en la obra de teatro titulada Shooting Star, escrita por el aclamado dramaturgo Steven Dietz. Él mismo adaptó la historia al cine, coescribiendo el guion junto a Ryan y el también dramaturgo Kirk Lynn. Todavía es pronto para conocer una fecha de lanzamiento definitiva, pero se espera que la cinta llegue a lo largo de 2023. La sinopsis oficial de la película es la siguiente:

“¿Qué pasaría si una noche de nieve te encontrarás cara a cara con alguien de tu pasado? Alguien que alguna vez tuvo tus secretos, porque una vez, hace mucho tiempo, esa persona tuvo tu corazón. Los ex amantes Willa (Ryan) y Bill (Duchovny) se reencuentran por primera vez después desde que se separasen décadas antes, cuando ambos se encuentran atrapados por la nieve en un aeropuerto. Willa sigue siendo el espíritu obstinado e independiente que alguna vez fue, libre de ataduras. Bill recientemente separado, está reevaluando su vida y sus relaciones con sus hijas. Juntos están reunidos a regañadientes, pero se ven obligados a revisitar su pasado”.