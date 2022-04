Aunque esta semana nos hayamos despertado con la noticia de que Netflix había caído en la bolsa, debido a la multitudinaria perdida de suscriptores a nivel global, la plataforma de Ted Sarandos no deja de ser, a día de hoy, la absoluta líder del mercado del streaming. Entre los nuevos planes por monetizar el compartimiento de cuentas o la introducción de publicidad para una suscripción de precio reducido, la inversión de este 2022 va a ser incluso mayor con grandes superproducciones como The Gray man, Spiderhead o Day Shift. Pero de momento tenemos que conformarnos con cintas como el drama romántico que arrasa en Netflix y que no te puedes perder: Siempre en el mejor momento.

La sinopsis de Siempre en el mejor momento es la siguiente: “Marta puede convertirse en huérfana y está muy afectada a nivel de salud después de una importante operación. Sin embargo, es la persona más positiva que se puede conocer y quiere que un chico se enamore de ella y un día, sin previo aviso puede que haya encontrado a su media naranja”.

Este drama romántico italiano, está arrasando en los últimos días dentro de la plataforma de streaming. Un género que siempre funciona muy bien en los servicios de video bajo demanda, ya que el visionado de este tipo de películas suele ser un plan habitual para las parejas y familias los fines de semana. Claudio Norza dirige Siempre en el mejor momento, después de varias propuestas televisivas italianas como Alex & Friends o Penny en M.A.R.S. Aunque esta no es la única colaboración con “la gran N roja”, ya que el pasado 2021 también estrenó En un momento aún mejor, la secuela en la que los mismos personajes continúan su historia de amor.

Siempre en el mejor momento está protagonizada por Ludovica Francesconi, Giancarlo Commare, Jenny De Nucci, Désirée Giorgetti, Josez Gjura y Gaja Masciales, entre muchos otros. Además de las superproducciones hollywoodienses, Netflix se ha caracterizado por producir historias locales alrededor del mundo. Ya sean largometrajes franceses o de cualquier otro país que generan casos de éxito locales o en el caso de algunas series como La casa de papel, surgen fenómenos internacionales. El caso de Italia ha sido especial este año, ya que la plataforma llevo a los Oscar a Fue la mano de Dios, la última historia del cineasta italiano Paolo Sorrentino consiguiendo una nominación a la Mejor Película Internacional.