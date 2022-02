Cada vez puede verse de forma más nítida, el cambio de estrategia que Netflix lleva posicionando desde hace un año en su producción propia de contenidos. Para la plataforma dirigida por Ted Sarandos era impensable no ser la que más contenido propusiese a sus suscriptores. La idea era crear y apoyar proyectos de todo tipo y géneros que abarcasen su línea de target. Con ello, no podían emplear nunca grandes presupuestos, así que a algunas películas menores se les notaba cierta carencia de calidad en su acabado final. Ahora “la gran N roja” con propuestas como Alerta roja o No mires arriba, pretende crear menos títulos pero mucho más espectaculares. Buena prueba de ello son las imágenes de The Gray man, la película de 200 millones que enfrenta a Ryan Gosling contra Chris Evans.

Tan sólo hay que ver el reparto de esta historia de espías para darse cuenta de la dimensión de The Gray man: Ana de Armas, Chris Evans, Ryan Gosling, Wagner Moura, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton y Jessica Henwick, entre muchos otros. Por si el elenco no fuese suficiente motivo para esperarla con ganas, la dirección a cargo de Anthony y Joe Russo promete acción brillantemente filmada. Los hermanos Russo son los principales responsables del máximo esplendor del cine de Marvel, ya que ambos han dirigido la mejor película de El Capitán América, Civil war y las dos mejores entregas de Los Vengadores: Infinity war y Endgame.

Por lo visto en el teaser sobre varios proyectos del vídeo publicado, The Gray man sucederá en varias localizaciones, como es habitual en cualquier thriller de acción y espionaje. Dentro de su trama se encuentra el mercenario y asesino a sueldo apodado “El hombre Gris” (Ryan Gosling). Formado por una agencia de inteligencia estadounidense, el personaje de Gosling verá en peligro su mundo, cuando su verdadera identidad salga a la luz. Como antagonista, en frente tendrá a Chris Evans, un asesino vinculado a la CIA que le hará la vida imposible al protagonista.

Los papeles de Ana de Armas y Regé-Jean Page son todavía un misterio pero seguro que descubrimos algo más cuando aparezca su tráiler oficial. Se rumorea que The Gray man podría estrenarse el próximo verano.