Netflix parece tener la fórmula perfecta para generar contenido atractivo para sus suscriptores. Si no, no se explica cómo con cada película o serie original que promocionan, obtienen unos resultados tan apabullantes a nivel de visualizaciones. Hace ya más de un año que la política de la empresa que comanda Ted Sarandos viró de producir cantidad a priorizar menos contenido, pero con un interés mayor para el público. De esta forma, se confeccionaban grandes presupuestos y efectos digitales, combinados con la contratación de los actores y actrices estrellas de la industria. Un buen ejemplo de esto son Alerta roja y No mires arriba. Ambas están entre lo más visto de la plataforma, pero ahora con el estreno la nueva película de Netflix, El proyecto Adam, el podio podría cambiar.

El proyecto Adam se estrenó el pasado viernes y desde entonces, no ha hecho más que acumular visualizaciones. Gran parte del atractivo de esta historia de ciencia ficción es el protagonismo de Ryan Reynolds. El actor de Deadpool se ha convertido en un imán que atrae con su magnetismo la atención del público. Buena prueba de ello son sus tres colaboraciones con el servicio de streaming, todas ellas apoyadas en la acción y el humor. 6 en la sombra, Alerta roja y ahora, El proyecto Adam confeccionan un idilio actor/plataforma que continuará en los próximos años.

Por ponerle un pero a estos datos recogidos por The Hollywood Reporter, este estudio medido por Nielsen sólo cuenta el territorio norteamericano y deja de lado las visualizaciones desde los dispositivos móviles. Esto no quita que la nueva película de Netflix de Reynolds tenga un mérito enorme. En una semana ha arrebatado el tercer puesto a A ciegas de Sandra Bullock. Continuar escalando puestos ya será algo más difícil, pues El proyecto Adam tiene por delante a los anteriormente mencionados dos titanes. No mires arriba de Adam Mckay con 111 millones de reproducciones y Alerta roja, la historia de aventuras y robos de Dwayne Johnson, Gal Gadot y Reynolds que lidera el ranking con 149 millones de visualizaciones.

El proyecto Adam narra cómo Reynolds debe encontrar a su amada Laura (Zoe Saldana), mientras su yo del pasado le ayuda reparando la nave que le permite viajar en el tiempo.