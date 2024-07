Ryan Reynolds y Hugh Jackman se cuelan en el plató de RTVE para apoyar a la Selección: «¡Viva España!»

Los actores Hugh Jackman y Ryan Reynolds aparecieron por sorpresa en el plató de RTVE para apoyar a la selección española en su gesta por la Eurocopa. El presentador que se encontraba en el lugar, Marcos López, se hizo el sorprendido ante la surrealista escena, aunque todo estaba más que pactado.

Hugh Jackman entraba gritando «¡Oeoeoeoe!», Ryan Reynolds saltando y Marcos López haciendo el papel que le correspondía en esta situación, el de sorprendido, ya que dijo lo siguiente tras verlos entrar: «Nacho, esto se avisa».

«Bueno, a ver… Tú eres Ryan», les dijo López. «Yo, Ryan Gosling», señalaba con humor el actor que da vida a Deadpool, el antihéroe de Marvel. «…Y Hugh Hefner», continuaba, agarrando por el hombro al intérprete de Lobezno. «Tú eres Marcos, ¿verdad?», interrumpía de nuevo Ryan Reynolds.

La conversación avanzó con López preguntando a Jackman y a Reynolds a quienes apoyan en la Eurocopa, a lo que Jackman respondía: «Yo tengo pasaporte británico y me han llamado para jugar con ellos. Todo el mundo sabe que Inglaterra está en semifinales y quieren tener un poco más de altura».

Por otro lado, Reynolds contestó lo siguiente: «Yo apoyo a España al 110%. Si no, no me patrocinan», haciendo un chascarrillo típico del personaje al que interpreta en el mundo de los superhéroes. Tras las risas, López apuntaba que Deadpool siempre viste de rojo y Lobezno siempre de amarillo, «los colores de la bandera de España». «Sí, es genial», arrancó Reynolds. «Son como los superhéroes españoles en la historia de Marvel», añadía.

«Estoy muy emocionado con España porque cuando hablas con la gente que sigue a España y gente española dicen que es grande lo que está haciendo», añadía Reynolds. «Algunos no se lo esperaban», sentenció, a lo que Marcos López le respondió con un «nosotros sí». «Tú sí, por supuesto», remató el actor que da vida a Deadpool. Finalmente, Jackman arrancó con un potente «vamos España», a lo que añadió el siguiente mensaje: «Para todo el mundo de España. Sé como de nerviosos y emocionados estáis. Ésta va a ser una pedazo de semifinal frente a Francia. ¡Viva España! ¡Vamos España! Estamos muy emocionados con vosotros. ¡A por ellos, España!».

🎞️ ¿Os suenan? Ryan Reynolds, que no Gosling, y Hugh Jackman, que no Hefner, se han colado en el plató de @rtve y tienen claro a quien animar en las semis del martes 😏 «España al 110%» ▶️🔊🥳 Dale al play, sube el volumen y disfruta de otra película en la #Euro2024 #EuroRTVE pic.twitter.com/NcshbtHnYf — Teledeporte (@teledeporte) July 7, 2024

España se enfrenta a Francia en las semis

Por otro lado, España se enfrenta a la selección francesa este martes en las semifinales de la Eurocopa. El partido se disputará en el estadio del Bayern de Múnich, el Allianz Arena. Después de ganar ante Alemania los cuartos de final, España llega al partido con varias bajas importantes, como Carvajal y Le Normand, que se pierden el encuentro por sanción y estarían en la hipotética final ante el ganador de la otra semifinal, Inglaterra-Países Bajos, Y Pedri, el centrocampista del Barça, que se pierde lo que queda de competición por lesión.

La selección española llega a esta cita siendo una de las grandes candidatas para ganar el título, aunque por delante tendrá un hueso muy duro como es la vigente subcampeona del mundo, por lo que el seleccionador, Luis de la Fuente, deberá afrontarlo haciendo frente a la fatiga del equipo y haciendo los cambios oportunos.