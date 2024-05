A24 se queda con la oscura versión de Robin Hood que prepara Hugh Jackman

El Festival de Cannes ha servido para proyectar grandes sorpresas cinematográficas del año como The Substance o Anora, pero también ha funcionado a la perfección como escaparate de las distribuidoras y compañías, las cuales han ido adquiriendo ficciones que se ofrecían en el mercado del propio certamen. Una de estas grandes compradoras ha sido A24, adquiriendo la distribución en Estados Unidos de Parthenope y entre otras, la nueva película de Ruben Östlund, The Entertainment System Is Down. Ahora, el turno le ha llegado a Hugh Jackman y a una versión oscura de la leyenda de Sherwood titulada La muerte de Robin Hood.

Según la información de la que se dispone del filme, esta no será la historia de Robin Hood que todos conocemos, alejándose de la imagen alegre y ligera que se ha hecho históricamente del príncipe de los ladrones. Así, la historia tendrá como protagonista a un Jackman que dará vida a un héroe en horas bajas, completamente envejecido y solitario y que al final de sus años, busca una redención por parte de un pasado que desconocemos. Por si la participación del nominado al Oscar no fuese suficiente, la ganadora del Emmy Jodie Comer, coprotagonizará la historia junto al australiano.

El Robin Hood más oscuro

Acostumbrados a ver la cara afable en las interpretaciones de Errol Flynn o Kevin Costner, Jackman pondrá imagen y voz a un Robin Hood desamparado y herido de gravedad, teniendo únicamente el cuidado de una misteriosa mujer que le ofrece una oportunidad de salvarse. A24 produce junto a Lyrical Media, Ryder Picture Company, otorgando un enfoque oscuro de un protagonista que se arrepiente de la vida que ha llevado, donde la criminalidad y el asesinato formaron parte de su día a día.

Tras las cámaras, el talento no merma, pues el encargado de dirigir La muerte de Robin Hood será Michael Sarnoski, reconocido por haber debutado con la genial Pig, devolviendo la autoestima actoral a Nicolas Cage y por Un lugar tranquilo: Día 1, el spin-off de la saga creada por John Krasinski que llegará a los cines el próximo verano. El joven cineasta se mostró entusiasmado tanto de poder reinventar la historia clásica como de contar con un reparto tan portentoso:

«Ha sido una oportunidad increíble para reinventar e innovar la historia que todos conocemos de Robin Hood. Conseguir el reparto perfecto para transformar el guion en pantalla fue esencial. No podría estar más emocionado y confiado en Hugh y Jodie para darle vida a esta historia de una manera poderosa y significativa». Después los productores Ryder y Swett agregaron que el cineasta había creado algo «mucho más arraigado y visceral», expresando que definitivamente esta no es la historia de Robin Hood que todos conocemos. Sarnoski volverá de nuevo al cine independiente después de que Día 1 le llevase a trabajar a las órdenes de una major como Paramount Pictures.

Un reparto sensacional

Jackman ha sido noticia durante todo el presente año por su regreso al papel de Logan en Deadpool y Lobezno. El actor anunció su abandono del personaje en 2017, pero gracias a Ryan Reynolds lo tendremos de nuevo en el rol del espía canadiense de los X-Men en su estreno, el próximo 25 de julio. No es no obstante, el único rol que ha repetido recientemente el intérprete, pues el pasado 2023 volvió a dar vida al ganadero que ya encarnó en 2008, en la cinta Australia. Pero esta vez en una versión extendida de seis episodios que vuelve a dirigir y escribir y su compatriota, Baz Luhrmann.

A Jodie Comer la veremos también este verano en The Bikeriders, junto a Austin Butler y Tom Hardy como el interés amoroso de uno de los líderes de una banda criminal de moteros en los 60. En 2025, estará en la continuación de la franquicia de Danny Boyle sobre la pandemia zombie que cerrará una trilogía que se ha titulado como 28 años después. Es la primera vez que tanto Jackman como Comer actúan en un proyecto de A24.

Por otro lado, La muerte de Robin Hood no será la última propuesta que veamos sobre el personaje en 2025. Phil Hawkins realizará una versión fantástica y familiar sobre un jovencísimo Robin de 11 años, quien acude con sus amigos «los encapuchados» a un reino mágico a través de una padécela de maleza de su calle. La versión más reciente que vimos del personaje, la protagonizó Taron Egerton en 2018, bajo el nombre de Robin Hood.