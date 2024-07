El desprecio de TVE a la selección española en la final del Preolímpico

España se juega este domingo un puesto en los Juegos de París en la final del Preolímpico ante Bahamas… y TVE no ha considerado oportuno emitirlo a través de La1, su primera canal y donde ha televisado la mayoría de los partidos de la Eurocopa. Finalmente, pese a que hasta el martes no se disputan partidos del torneo de Alemania, la cadena pública ha decidido emitir el partido más importante de la selección española de baloncesto de los últimos años a través de TDP.

España juega este domingo su partido más importante de los últimos tiempos y TVE no ha considerado oportuno televisar la final del Preolímpico a través de su primera cadena, La1. La cadena pública ha retransmitido todos los partidos de la competición que se está disputando durante esta semana en Valencia a través de su canal Teledeporte y una vez que la selección española ha llegado a la final seguirá por los mismos derroteros.

Todo pese a que el baloncesto es el segundo deporte más practicado en España y que La Familia ha protagonizado los éxitos más relevantes del deporte español en los últimos años. Y más teniendo en cuenta que la final del partido del Preolímpico que enfrenta a España y Bahamas no coincide con ningún partido de la Eurocopa, ya que en Alemania no se volverá a jugar hasta el próximo martes cuando España se enfrentará a Francia en semifinales.

Se esperaba durante las últimas horas una rectificación de la cadena pública pero finalmente no ha sido así. El partido entre España y Bahamas no se podrá ver por la primera cadena de TVE, que en el último mes ha estado rellenado su parrilla con partidos de la Eurocopa de la fase de grupos y eliminatorias en los que no estaba la selección española de fútbol. Pese a ello, este domingo la final del Preolímpico no ha tenido cabida en su programación del domingo.

De esta forma, durante la hora del partido, en la La1 de TVE se podrá ver el programa Aquí la tierra, el Telediario 2 y en las horas que transcurra el final del partido se estará emitiendo La película de la semana La mujer rey.

España se juega los Juegos Olímpicos

España disputa ante Bahamas su partido más importante de los últimos años. Las selección española de baloncesto juega la final del Preolímpico en Valencia que tiene como premio un billete para los Juegos que arrancan en París el próximo 26 de julio. El combinado nacional busca meterse en sus séptimos juegos de forma consecutiva, ya que no fallan a una cita de esta envergadura desde el pasado año 1996, cuando se celebraron en Atlanta. Desde esa fecha ha estado en Sidney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012, Río 2026 y Tokio 2020.

Los de Scariolo tendrán que verse las caras contra una selección de Bahamas que ha arrasado durante toda la semana en el torneo que se está disputando en Valencia. El combinado caribeño estará liderado ante España por los NBA Buddy Hield, Eric Gordon y Deandre Ayton, que serán una amenaza para el cuadro español. Por ello, el seleccionador ya avisó de los peligros de este equipo en la rueda de prensa posterior al partido de semifinales disputado el sábado ante Finlandia.

«Tienen tres súper estrellas de la NBA y tienen un par de jugadores con futuro de estrella, uno sobre todo. Así que sabemos que a nivel de enfrentamientos individuales uno por uno tenemos las de perder, seguramente ni una acción de ganar. Tenemos que ser un equipo, esforzarnos al máximo, ser más colectivo que nunca, no perder energía en nada más que no sea una dirección; ganar», manifestó en rueda de prensa en La Fonteta tras ganar a los finlandeses y pensando ya en Bahamas.

«Sí, se dice que si estás o ves el peligro y sabes que va a venir, sabes la dureza que espera e igual te preparas mejor. Hemos llegado preparados y concienciados que iba a ser duro. Mañana será obviamente el partido más difícil, tienen 3 súper estrellas a nivel NBA y a nivel individual ahí no llegamos, a esas cotas no llegamos», reconoció.

«Tenemos que estar muy preparados para limitar la actuación de sus grandes estrellas, sin desangrarnos con otros jugadores. Ofensivamente tenemos que ser capaces de jugar contra un equipo muy atlético, que mete manos y presiona y tapona. Tienen una calidad atlética muy alta, será una tarea muy difícil, esperemos descansar bien y mañana prepararnos para competir. Este equipo parece que siempre da la cara sea cual sea la dificultad del enfrentamiento y tenemos que seguir así mañana», concluyó el seleccionador español que tiene ante si otro reto histórico para España.