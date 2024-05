Éste es el actor que acompañará a Scarlett Johansson en ‘Jurassic World 4’

Universal Pictures tiene bastante prisa en volver a tener listo su mundo jurásico. Situación nada extraña si atendemos al mal estado en el que se encuentra la salud financiera de la mayoría de los estrenos hollywoodienses y viviéndolo en primera persona, a través del fracaso económico que ha supuesto el reciente estreno de El especialista. Así, ese refugio que Steven Spielberg filmó originalmente a principios de los 90 gracias al material de Michael Crichton, regresará dentro de poco con Jurassic World 4. Una especie de continuación/reboot de la lucrativa propiedad intelectual capitaneada por el cineasta Gareth Edwards y la superestrella, Scarlett Johansson. Un fichaje que ya podría haber encontrado en el británico Rupert Friend a su principal coprotagonista.

Con David Koepp regresando al guion, da la impresión de que Jurassic World 4 quiere recuperar cierta esencia perdida con tanta secuela. Chris Pratt y Bryce Dallas Howard no regresarán para la nueva entrega, al igual que el trío de personajes clásicos de la IP que formaron Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum. Por lo que el equipo divido por el cineasta de The Creator necesitaba tener a una gran figura que motivase el regreso a los cines de la que sin duda es, una de las sagas más lucrativas de la historia del cine. Esa será la ex Viuda negra, quien a priori va a ir acompañada de caras menos reconocibles de la industria como los ya confirmados Jonathan Bailey y Manuel García-Rulfo.

‘Jurassic World 4’ ya tiene escudero

Jurassic World 4 pretende trabajar un nuevo concepto del parque temático surgido en la isla Nublar que nacerá de la mente del que fuese el escritor de las dos primeras entregas. Por eso, el fichaje de Friend parece una declaración de intenciones y seguramente estaremos ante uno de los presupuestos menos abultados de la major con respecto a la distopía jurásica. De 42 años, Friend se ha convertido en los últimos años en un elemento básico de las películas corales de Wes Anderson, apareciendo en La crónica francesa y Asteroid City, además de los cortometrajes del autor producidos por Netflix; El cisne y El desratizador. También participó en la serie de Obi-Wan Kenobi y estuvo nominado al premio Emmy en 2013 por su papel en la serie dramática Homeland.

A los dos otros miembros del elenco masculino los hemos visto (y los veremos) en algunas de las producciones televisivas y fílmicas más llamativas de la actualidad. Por ejemplo, Jonathan Bailey está presente en Los Bridgerton 3 y estrenará este año la primera parte de Wicked, junto a Cynthia Erivo y Ariana Grande. Por su parte, García-Rulfo estará presente en la adaptación de Pedro Páramo, que cocará con un guion adaptado del tres veces ganador del premio Goya, Mateo Gil.

El legado de una taquilla gigantesca

Como ya mencionamos al inicio del artículo, Universal Pictures tiene más que nunca la necesidad de recuperar los gigantescos números que cualquiera de las entregas de Jurassic Park suelen acumular en la taquilla. Desde su estreno en 1993, la franquicia se ha convertido en el T. rex de la cartelera mundial. El filme original puso el listón muy alto, recaudando más de mil millones de dólares en la taquilla y convirtiéndose en un fenómeno cultural. Las siguientes secuelas por su parte, alimentaron el universo ideado por Crichton contribuyendo a las arcas de la compañía e incluso en su continuación tardía, Jurassic World, se revitalizó la historia principal recaudando 1.600 millones de dólares, a los que le seguirían los 1.300 millones de Jurassic World: El reino caído.

La última historia que cerraría la trilogía protagonizada por Pratt y Howard volvió a superar la barrera de los 1.000 millones, a pesar de las críticas nefastas por parte de la prensa internacional. Así, el conjunto de largometrajes ha conseguido aunar en la taquilla más de 6.000 millones de dólares por todo el mundo, convirtiéndose con una amplia diferencia en la saga junto a Star Wars, que más interés ha generado a lo largo del tiempo. Antes de adentrarse en el mundo donde hombres y dinosaurios conviven, Johansson estará presente en Featherwood, lo nuevo de Andrea Arnold y Bride se Sebastián Lelio.

Universal Pictures quiere que Jurassic World 4 se estrene en los cines el 2 de julio de 2025 y se espera que la producción comience su rodaje a principios del próximo mes de junio