Gareth Edwards: La nueva etapa de Jurassic World «se abre camino» con el director de ‘The Creator’

Jurassic World (anteriormente conocida con el nombre de Jurassic Park) es una de las franquicias más lucrativas de la industria hollywoodiense. Una saga que tiene, hasta cuatro de sus entregas, dentro de las lista de los 50 largometrajes más taquilleros de la historia del cine, no iba a terminar así como así, ni siquiera tomándose un respiro. Universal Pictures conoce las posibilidades de su propiedad intelectual y ahora, con su futuro en un horizonte próximo, no ha podido escoger mejor al hombre que hará que el universo creado por Michael Crichton regrese con más fuerza que nunca. Este no es otro que Gareth Edwards, responsable de grandes títulos de la ciencia ficción moderna como Rogue One y The Creator.

El cineasta británico parece igual de contento que los fans, pues este, se ha alejado de otros proyectos más personales para afrontar el reto de que “la vida vuelva a abrirse camino” dentro del proyecto originalmente constituido por Steven Spielberg. Por el mundo jurásico han pasado varias figuras de la industria, como Colin Trevorrow o el español J.A. Bayona, sin embargo este es quizás el fichaje más esperanzador para una saga con grandes resultados taquilleros, pero con una clara pérdida de identidad.

Gareth Edwards estuvo a punto de tomarse un descanso

Hay oportunidades que sólo pasan una vez en la vida y Edwards, sabe a la perfección que a un director nunca le van a ofrecer en su carrera dos veces, una IP tan importante para la cultura cinéfila. Un impacto que trasciende a lo meramente profesional y que conecta de seguro con la adolescencia de este cineasta, el cual tenía 18 años cuando se estrenó la primera entrega, siendo para él uno de los principales motivos por los que “siempre quiso ser director de cine”. Así, no es de extrañar que en su recorrido detrás de las cámaras, esta debía ser una parada obligatoria.

“Estaba a punto de tomarme un descanso y comencé a escribir mi próxima idea para una película y esta es la única película que me haría dejar todo como una piedra y sumergirme de lleno. M encanta Jurassic Park. Creo que la primera película es una obra maestra cinematográfica…así que esta oportunidad es como un sueño para mí y trabajar con Frank Marshall, Universal y David Koepp, que escribe el guion, creo que todos son leyendas. Así que estoy muy emocionado”, le confesaba al medio Collider.

Una vuelta a los orígenes

No conocemos la senda narrativa que tomará el proyecto liderado por Gareth Edwards, no obstante, la elección de recuperar a David Koepp para escribir el libreto da a entender que Universal quiere volver a los orígenes de la franquicia. Koepp fue el guionista de la primera Jurassic Park y de la secuela, El mundo perdido. Además es uno de los escritores que mejor han sabido combinar los éxitos comerciales, escribiendo por ejemplo las dos primeras entregas del Spider-Man de Sam Raimi o la primera Misión Imposible, con la firma de proyectos personales de la talla de Atrapado por su pasado o la reciente Kimi de Steven Soderbergh. Cineasta con el que por cierto, también ha trabajado en Presence, una historia de terror que ha causado pánico en el Festival de Cine de Sundance.

La nueva secuela de Jurassic World marcará la séptima historia de la franquicia general, sin contar la serie de animación infantil que se estrenó en Netflix en 2020, Jurassic World: Campamento Cretácico. El último aporte de la saga fue Jurassic World: Dominion, una apuesta que a pesar de las críticas negativas, recaudó más de 1.000 millones de dólares en la taquilla mundial. Gracias en parte, a lo relevante que supuso para los fans reunir a los personajes estrella desde que el título original se estrenase en 1993, con los últimos protagonistas. Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Chris Pratt y Bryce Dallas Howard trabajaron juntos en equipo en la última aventura, aunque sabemos ya que ninguno de ellos regresará a esta continuación o reinicio.

Los rumores hablaban de otro reconocido director

Antes de la confirmación de Gareth Edwards, la rumorología sobre el futuro de Jurassic World tuvo entre ceja y ceja la participación de David Leitch, el director de acción responsable de Deadpool 2, John Wick y Bullet Train. Incluso se habló de que el punto llegó a tener conversaciones serias para su participación.

Finalmente, la elección de Edwars parece muy acertada dada su experiencia con grandes presupuestos y su capacidad para implementar unos efectos digitales ,que se muestran realmente orgánicos y alejados del CGI ramplón al que desgraciadamente, nos está acostumbrando la industria. Está pensado que Jurassic World 7 llegue a los cines el 2 de julio de 2025.