Steven Spielberg también se rinde a J.A. Bayona por ‘La sociedad de la nieve’

Está claro que Juan Antonio Bayona es el director del año para el cine español. Su paso por los Goya 2024 le ha valido a La sociedad de la nieve 12 “cabezones”, incluyendo el de Mejor director y Mejor película. Un triunfo que era bastante esperado, si atendemos a las dos nominaciones en la 96ª edición de los Oscar (Mejor película internacional y Mejor maquillaje y peluquería) que tiene la historia de supervivencia de los Andes. Pero, por si este reconocimiento no fuese suficiente, el realizador también ha obtenido la felicitación, ni más ni menos, que de Steven Spielberg. Ambos, se han encontrado en el almuerzo de nominados que todos los años organiza la Academia y claro, el Rey Midas de Hollywood ha felicitado personalmente a nuestro cineasta más internacional, en una instantánea para el recuerdo.

After landing in LA it was time to attend the Oscar Nominees Luncheon. Steven Spielberg was one of the first ones to congratulate me for the Goyas won by Society of the Snow. Today was another good day.

Recién aterrizado en Los Angeles, en el Almuerzo de los Nominados al Oscar.… pic.twitter.com/lXUDE2J0RZ

— JA Bayona (@FilmBayona) February 13, 2024