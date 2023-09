Las primeras reacciones a ‘The Creator’ no podrían ser mejores: «es una obra maestra de la ciencia ficción»

Todavía queda poco más de una semana para que The Creator llegue a las salas, pero en su preestreno para la prensa estadounidense, las primeras impresiones de este nuevo filme de ciencia ficción no se han hecho esperar. Un resultado inmejorable en una respuesta generalizada que ha recibido frases, a menudo, tan grandilocuentes catalogándola como “obra maestra” o “mejor película del año”.

The Creator está dirigida por Gareth Edward, el responsable de la que quizás es una de as últimas grandes películas que se han realizado del universo Star Wars, Rogue One. Con esa herencia y una estrella emergente como protagonista como es John David Washington, parece que a falta de grandes obras de ciencia ficción este 2023, estamos ante una propuesta que habla de la Inteligencia Artificial, un tema especialmente candente en el Hollywood actual. Pero ¿qué es lo que han dicho los principales medios extranjeros del filme de Edward?

#TheCreator is a masterpiece & one of the year's best movies. It hits on so many levels with AI being such a hot topic. Gareth Edwards does a masterful job of keeping the audience engaged every step of the way. Madeleine Yuna Voyles has to be in the conversations for The Oscars pic.twitter.com/n8XSTiNqcm

