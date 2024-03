Scarlett Johansson podría liderar la nueva etapa cinematográfica de ‘Jurassic World’

En el Hollywood actual no existen muchas actrices con la filmografía de Scarlett Johansson. De ascendencia danesa, a esta neoyorquina nadie puede explicarle el significado, ni las implicaciones de haber participado en ese amplio espectro de proyectos que es Hollywood. Desde filmes independientes hasta las mayores superproducciones que se han confeccionado en la meca del cine. A sus 39 años, Johansson ya ha abarcado cualquier tipo historia que pueda pasar por nuestra imaginación. Tanto es así que ahora, por lo que parece, su futuro estará relacionado con la continuación de Jurassic World. Un regreso al terreno de las franquicias con el que el material original de Michael Crichton, pretende auparse y seguir siendo una de las sagas más taquilleras del mundo.

La incorporación de la dos veces nominada al premio de la Academia podría ser inminente, como bien afirman los informes del otro lado del charco, las negociaciones están muy avanzadas. La necesidad de fichar un rostro reconocible que sirva como imán para la taquilla es casi una obligación para Universal Pictures, tras la salida de Chris Pratt y Bryce Dallas Howard como anteriores protagonistas de la última trilogía. La franquicia no pierde el tiempo y a pesar de haber estrenado Jurassic World: Dominion el pasado 2022, la futura continuación ya tiene a Gareth Edwards como director, tras la salida de David Leitch. La major no quiere dejar en barbecho la propiedad intelectual nacida en los 90 y no nos extraña, pues la suma de todas las entregas ha conseguido recaudar a lo largo de la historia casi 5.000 millones de dólares.

Su preproducción: Una declaración de intenciones

A falta de completarse y hacerse oficial, el fichaje de Scarlet Johansson sería una potente declaración de intenciones, porque aunque tanto Pratt como Dallas Howard sean ya estrellas consolidadas, debemos recordar que cuando estrenaron Jurassic World en el 2015, ninguno de ellos tenía todavía la categoría de estrella total de la industria. Consideración con la que desde hace bastantes años convive la supuesta nueva protagonista de la historia.

Conocemos casi nada o muy poco del futuro del jurásico mundo iniciado por Steven Spielberg. Según el periodista Jeff Sneider, el guion correrá a cargo de David Koepp, quien volvería a liderar la escritura de la historia. La elección implica una necesidad por volver a los orígenes, pues Koepp fue el guionista encargado de escribir el libreto de las dos primeras películas. En teoría, el titulo que de momento se maneja es el de Jurassic City, pero este podría ser un nombre provisional para denominar la nueva etapa de la franquicia. Un título por el que se abandonaría la coletilla de “Jurassic World” que acompaño a la última trilogía y que a su vez, sustituyó al nombre original de “Jurassic Park”. Con ello, podríamos tener toda una serie de entregas acompañadas de este sobrenombre, aportando cierta esencia a esta etapa por inaugurar. ¿Se concentrarán las historias en una única ciudad? ¿Cada una de las entregas nos hablará de un entorno urbano diferente? Un ecosistema ideal para su recién incorporado cineasta, quien dirigió ya una entrega de Godzilla en 2014 y que demostró el pasado 2023, trabajar especialmente bien con grandes efectos digitales como los de The Creator.

Scarlett Johansson: La reina de cualquier género

Muy pocos intérpretes de la profesión pueden presumir del recorrido profesional de Scarlett Johansson y su carrera, no comenzó precisamente bien. En 1994 debutó en la pantalla grande con la malograda Un muchacho llamado Norte, empalmando varios largometrajes mediocres como por ejemplo, su participación en Solo en casa 3. No obstante, esos comienzos complicados derivaron en la elección de proyectos liderados por grandes cineastas. Todavía sin haber alcanzado los cuarenta, la actriz puede presumir de haber trabajado a las órdenes de los hermanos Coen, Sofia Coppola, Michael Bay, Woody Allen, Brian De Palma, Christopher Nolan, Cameron Crowe, Spike Jonze, Jonathan Glazer, Luc Besson, Wes Anderson, Taika Waititi y Noah Baumbach.

Por ello, sin importar el tamaño del presupuesto o el género a enfrentar, Johansson siempre se ha mostrado como una figura clave, siendo uno de los rostros favoritos del público masivo y una figura respetada por la cinefilia mundial.

Si se confirma su participación en el futuro de Jurassic World, por delante tendrá una agenda fílmica complicada. Este 2024 estrenará Project Artemis y en 2025, hará lo propio con otros dos largometrajes; Featherwood y Bride. Jurassic World 4 está programada para llegar a los cines el 2 de julio de 2025.