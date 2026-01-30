El BOE confirma el último cambio de hora y ya hay día exacto: es inminente

El cambio de hora se acerca en España. En la madrugada del próximo domingo 29 de marzo de 2026 a las 2.00 horas pasarán las 3.00 horas y nuestro país volverá a cambiar al horario de verano. Este podría ser el último cambio de hora en territorio español, ya que Pedro Sánchez anunció hace unos meses la intención por parte del Gobierno de poner fin a esta práctica que se realiza desde 1974. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el cambio de hora en 2026.

¿Llega el último cambio de hora de la historia de España? No lo parece. Para ponerle contexto a esta situación, hay que ir a la última treta realizada por Pedro Sánchez en su día con el objetivo de tapar temas más importantes, como la corrupción que afecta a su partido. La mañana del 20 de octubre de 2025, el presidente del Gobierno apareció en un vídeo grabado en la Moncloa en el que pedía poner fin al cambio de hora en España. Para sorpresa de muchos, el líder del PSOE se posicionó a favor de eliminar este hábito que impera en España desde los años 70 y que realizan la mayoría de países en Europa.

«Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente», dijo Pedro Sánchez en su petición a la Unión Europea para que apruebe la abolición del cambio de hora en España. Fue el propio Consejo de la Unión Europea el que ya abrió esta posibilidad a los países en 2019 después de una consulta realizada en 2018 en la que el 84% se mostraba a favor de la abolición. Posteriormente, la falta de consenso entre los Estados miembros ha dejado en el cajón esta opción que volvió a poner Sánchez encima de la mesa.

Durante su intervención, el líder del PSOE informó que «el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente». De primeras, según indica la ley, además del cambio de hora del mes de marzo, en el Boletín Oficial del Estado está confirmado que en el próximo mes de octubre habrá que volver al horario de invierno y el Gobierno tendrá que legislar para renovar esta norma.

La fecha del cambio de hora en España

A falta de últimas noticias sobre una cortina de humo que parece olvidada por un Gobierno a la deriva, lo único cierto es que entre el sábado 28 y el domingo 29 de marzo a las 02.00 horas serán las 03.00 horas y España volverá a pasar al horario de verano. Este cambio tiene como objetivo generar un ahorro energético y económico aprovechando más las horas del día.

Este cambio de hora del 30 de marzo de 2026 está publicado en el Boletín Oficial del Estado a través de la Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, por la que se publica el calendario del período de la hora de verano correspondiente a los años 2022 a 2026, y donde se informa que las fechas de comienzo del período de la hora de verano serán el domingo 29 de marzo y la fecha de terminación del período de la hora de verano será el domingo 25 de octubre de 2026.

Después del próximo 25 de octubre, y dependiendo de lo que necesite el Gobierno para tapar sus escándalos, se volverá a abrir el debate sobre la necesidad de España de eliminar el cambio de hora y quedarse para siempre en el horario de invierno, que es el que tendremos hasta el próximo domingo 29 de marzo, cuando a las 02.00 horas serán las 03.00 horas.